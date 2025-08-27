Екатеринбуржец Денис Марков в свободное от работы время снимает звезд. Совсем недавно он провел фотосессию для актрисы Юлии Пересильд и ее музыкальной группы «МАNДРАГОРА», а еще работал с командой «Курара», «Перемотка» и О! Марго, для некоторых он создает фотографии для афиш и стриминговых платформ. URA.RU узнало, как уралец попал в эту профессию, какие неожиданности случаются на съемках и сложно ли угодить известным артистам.
О самом стрессовом моменте на съемках
«Снимать знаменитостей я начал с певицы Екатерины Яшниковой. У нее был концерт в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда мы только начинали знакомиться с моей будущей мадемуазелью, и вместе пошли на концерт. Она — как зритель, я — фотограф. Перед началом концерта я сделал несколько портретов Яшниковой в гримерке, там мы немного поболтали. А после — была уже съемка самого концерта», — говорит о начале творческого пути Денис.
Дальше — больше: команды звезд стали выходить на фотографа сами, либо Денис предлагал им свои услуги. По словам екатеринбуржца, работа с известными людьми всегда представляет интерес, несмотря на то, что в начале съемки иногда возникает небольшое волнение.
Молодой человек говорит, что люди привыкли воспринимать артистов исключительно через экран телевизора или ноутбука. Но при личной встрече приходит понимание, что перед тобой обычный человек — со своими заботами, проблемами и счастливыми моментами жизни.
«Самое стрессовое в моей работе — это, наверное, начало общения со знаменитостью. Нужно понимать, что ты можешь быть не только фотографом во время съемки, но и режиссером, который расставляет героев по кадру, следит за временем, контролирует весь процесс и командует героями. Но несмотря на это, я всегда очень радуюсь, когда вижу свои фотографии на афишах города и на стримингах. И мной очень гордится моя семья», — говорит Денис.
О запрете на публикации фото
Существует мнение, что звезды очень любят сильно ретушировать свои фотографии. Денис говорит, что ему повезло — исправлять приходится лишь временные дефекты кожи вроде прыщей. «Думаю, изначальную ретушь делает визажист. Хороший макияж помогает скрыть то, что не должно попасть в кадр».
Что касается запрета на публикацию некоторых кадров, такие просьбы есть, но существует нюанс. Например, знаменитости просят попридержать фотографии «в столе», чтобы кадры сначала появились у них в соцсетях и на стримингах. «Например, музыканты могут не публиковать фотографии до релиза новой песни», — уточняет фотограф.
Не обходится и без внештатных ситуаций. «Самое неожиданное и забавное, что случалось во время фотосессий, было совсем недавно. Я снимал уральскую группу „Курара“. Съемка у нас проходила на улице, я подобрал локации, но наша непредсказуемая погода решила все изменить, и одно из мест фотосессии просто затопило, а я промочил ноги. Хорошо, что была запасная локация», — говорит Денис.
Еще из забавного — комика Андрея Бебуришвили из Comedy Club снимали в коридоре ККТ «Космос» с ужасным светом. «Но в итоге готовый кадр использовали для афиш», — делится фотограф.
Денис совмещает съемки с работой корреспондент в URA.RU, но мечтает посвятить себя фотоделу в полной мере. «Очень надеюсь, что когда-нибудь смогу прочно закрепиться как фотограф артистов, и уделять этому все свое время».
