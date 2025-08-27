27 августа 2025

Рейсов из Екатеринбурга в Турцию станет больше

Azur Air увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Анталью
Компания введет два дополнительных рейса
Компания введет два дополнительных рейса

Авиакомпания Azur Air в начале сентября увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в самый популярный турецкий курорт — Анталью. Об этом рассказали в пресс-службе уральского аэропорта Кольцово.

«Azur Air введет два дополнительных рейса на турецкий курорт, тем самым увеличив частоту полетов до 13 в неделю», — пояснили там. Дополнительные перелеты будут осуществляться на Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне эконом-класса.

Этот же перевозчик увеличил число рейсов между Екатеринбургом и Даламаном. С 1 августа самолеты авиакомпании летают туда по три раза в неделю.

