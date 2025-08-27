27 августа 2025

Вдова с четырьмя детьми бойца СВО из Екатеринбурга осталась без выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мать не могла самостоятельно решить вопрос из-за семейных забот
Мать не могла самостоятельно решить вопрос из-за семейных забот Фото:

В Екатеринбурге супруга с четырьмя детьми погибшего участника спецоперации на Украине осталась без выплаты в 1,5 миллиона рублей. Изначально боец считался без вести пропавшим, что нужно было оспорить в суде, однако на это у женщины не хватало ни сил, ни времени из-за забот, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«В связи с истечением более шести месяцев с момента безвестного исчезновения ее супруга, прокуратура в Ленинский райсуд направила заявление о признании мужчины умершим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — пояснили там. В суде удовлетворили требования правоохранителей.

Женщине с детьми и матери погибшего бойца перечислили 1,5 миллиона рублей. Вместе с этим вдове и ее детям назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего ветерана боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге супруга с четырьмя детьми погибшего участника спецоперации на Украине осталась без выплаты в 1,5 миллиона рублей. Изначально боец считался без вести пропавшим, что нужно было оспорить в суде, однако на это у женщины не хватало ни сил, ни времени из-за забот, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В связи с истечением более шести месяцев с момента безвестного исчезновения ее супруга, прокуратура в Ленинский райсуд направила заявление о признании мужчины умершим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — пояснили там. В суде удовлетворили требования правоохранителей. Женщине с детьми и матери погибшего бойца перечислили 1,5 миллиона рублей. Вместе с этим вдове и ее детям назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего ветерана боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...