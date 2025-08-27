Вдова с четырьмя детьми бойца СВО из Екатеринбурга осталась без выплаты

В Екатеринбурге супруга с четырьмя детьми погибшего участника спецоперации на Украине осталась без выплаты в 1,5 миллиона рублей. Изначально боец считался без вести пропавшим, что нужно было оспорить в суде, однако на это у женщины не хватало ни сил, ни времени из-за забот, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В связи с истечением более шести месяцев с момента безвестного исчезновения ее супруга, прокуратура в Ленинский райсуд направила заявление о признании мужчины умершим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — пояснили там. В суде удовлетворили требования правоохранителей.
Женщине с детьми и матери погибшего бойца перечислили 1,5 миллиона рублей. Вместе с этим вдове и ее детям назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего ветерана боевых действий.
