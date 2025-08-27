Свердловским бойцам СВО выплатили больше 40 млн рублей на покупку земли

В Свердловской области 205 участников спецоперации получили по 200 тысяч рублей на покупку земли. За 2025-й деньги смогли получить 187 военных, сообщила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.
«С начала СВО депутаты заксобрания Свердловской области приняли 27 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, и членов их семей», — отметила Бабушкина. Мера, позволяющая получить 200 тысяч рублей на покупку участка, заработала в январе 2024-го. Таким образом, общий размер выплат за полтора года составил 41 млн рублей.
Кроме этого, для поддержки военнослужащих были приняты законы об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о предоставлении их детям в приоритетном порядке путевок в лагеря региона и на Черноморское побережье. Также дети участников СВО получают бесплатное питание, одежду, образовательный инвентарь или деньги на приобретение выше перечисленного.
