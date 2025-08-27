27 августа 2025

Свердловским бойцам СВО выплатили больше 40 млн рублей на покупку земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Людмила Бабушкина отметила, что заксобрание приняло 27 законов для поддержки военных
Людмила Бабушкина отметила, что заксобрание приняло 27 законов для поддержки военных Фото:

В Свердловской области 205 участников спецоперации получили по 200 тысяч рублей на покупку земли. За 2025-й деньги смогли получить 187 военных, сообщила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

«С начала СВО депутаты заксобрания Свердловской области приняли 27 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, и членов их семей», — отметила Бабушкина. Мера, позволяющая получить 200 тысяч рублей на покупку участка, заработала в январе 2024-го. Таким образом, общий размер выплат за полтора года составил 41 млн рублей.

Кроме этого, для поддержки военнослужащих были приняты законы об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о предоставлении их детям в приоритетном порядке путевок в лагеря региона и на Черноморское побережье. Также дети участников СВО получают бесплатное питание, одежду, образовательный инвентарь или деньги на приобретение выше перечисленного.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 205 участников спецоперации получили по 200 тысяч рублей на покупку земли. За 2025-й деньги смогли получить 187 военных, сообщила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. «С начала СВО депутаты заксобрания Свердловской области приняли 27 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, и членов их семей», — отметила Бабушкина. Мера, позволяющая получить 200 тысяч рублей на покупку участка, заработала в январе 2024-го. Таким образом, общий размер выплат за полтора года составил 41 млн рублей. Кроме этого, для поддержки военнослужащих были приняты законы об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о предоставлении их детям в приоритетном порядке путевок в лагеря региона и на Черноморское побережье. Также дети участников СВО получают бесплатное питание, одежду, образовательный инвентарь или деньги на приобретение выше перечисленного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...