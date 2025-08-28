В Верхней Пышме (Свердловская область) в преддверии выборов губернатора прошли учения экстренных служб по действиям во время ЧП на избирательных участках. Был отработан сценарий нахождения «подозрительной сумки» в школе №33, передает корреспондент URA.RU.
«Подобные тренировки проходят до 3 сентября во всех без исключения муниципальных образованиях, это порядка 2,4 тысячи участков. Привлекаются сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, скорой помощи. Отрабатываются разные сценарии. То, что мы увидели сегодня — практическое пособие в случае обнаружения на территории помещения избиркома подозрительной сумки. Комиссия, сотрудники и директор школы действовали строго по инструкции», — сказала представитель избиркома Анна Абсалямова.
Учения начались с нажатия экстренной кнопки в комнате охраны. К школе сразу съехались машины МЧС и скорой помощи, приехали сотрудники Росгвардии. Была объявлена эвакуация. Сотрудники избиркома собрали документы, запечатали ящики для голосования и покинули здание. По итогу учений состоялся круглый стол, где обсудили, как было организовано взаимодействие.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!