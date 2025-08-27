Свердловчанин Андрей Каледин наткнулся в лесу на необычный гриб, похожий на интернет-персонажа Ждуна. Фотографией он поделился в социальных сетях.
«Мой Ждун меня дождался», — подписал снимки мужчина в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». Пользователей умилила находка. «На кобру похож или на барашка», — заметил Иван Мальцев. «А я вижу утенка», — написала Кристина Романова. «Точно ждун. Такой милый»,
Скульптуру Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт в 2016 году. Она изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.
Постепенно Ждун перекочевал в многочисленные мемы и полюбился жителям многих стран, в том числе и России. Он стал символом терпеливого ожидания чего угодно — приема врача, выдачи зарплаты, прихода весны и тому подобного.
