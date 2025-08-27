27 августа 2025

Свердловчанин нашел в лесу гриб в виде Ждуна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знаменитый персонаж знают и любят многие
Знаменитый персонаж знают и любят многие Фото:

Свердловчанин Андрей Каледин наткнулся в лесу на необычный гриб, похожий на интернет-персонажа Ждуна. Фотографией он поделился в социальных сетях. 

«Мой Ждун меня дождался», — подписал снимки мужчина в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». Пользователей умилила находка. «На кобру похож или на барашка», — заметил Иван Мальцев. «А я вижу утенка», — написала Кристина Романова. «Точно ждун. Такой милый», — высказалась Елена Уржумова.

Скульптуру Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт в 2016 году. Она изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. 

Постепенно Ждун перекочевал в многочисленные мемы и полюбился жителям многих стран, в том числе и России. Он стал символом терпеливого ожидания чего угодно — приема врача, выдачи зарплаты, прихода весны и тому подобного. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчанин Андрей Каледин наткнулся в лесу на необычный гриб, похожий на интернет-персонажа Ждуна. Фотографией он поделился в социальных сетях.  «Мой Ждун меня дождался», — подписал снимки мужчина в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». Пользователей умилила находка. «На кобру похож или на барашка», — заметил Иван Мальцев. «А я вижу утенка», — написала Кристина Романова. «Точно ждун. Такой милый», — высказалась Елена Уржумова. Скульптуру Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт в 2016 году. Она изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.  Постепенно Ждун перекочевал в многочисленные мемы и полюбился жителям многих стран, в том числе и России. Он стал символом терпеливого ожидания чего угодно — приема врача, выдачи зарплаты, прихода весны и тому подобного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...