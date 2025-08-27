Видимость составляет менее 100 метров
Утром 28 августа трассу Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) накрыл густой туман. Следить за движением туда выехали экипажи ДПС, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«В районе Североуральска (93-й километр) наблюдается значительное ухудшение видимости из-за плотного тумана. Видимость на данном участке составляет менее 100 метров», — следует из сообщения.
Инспекторы усилили контроль на данном участке. Водителей призвали к максимальной бдительности и повышенной осторожности.
