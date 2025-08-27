27 августа 2025

Свердловскую трассу накрыл густой туман, на место выехали экипажи ДПС. Фото

Трассу Серов — Североуральск — Ивдель накрыл туман
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видимость составляет менее 100 метров
Видимость составляет менее 100 метров Фото:

Утром 28 августа трассу Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) накрыл густой туман. Следить за движением туда выехали экипажи ДПС, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«В районе Североуральска (93-й километр) наблюдается значительное ухудшение видимости из-за плотного тумана. Видимость на данном участке составляет менее 100 метров», — следует из сообщения.

Инспекторы усилили контроль на данном участке. Водителей призвали к максимальной бдительности и повышенной осторожности.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 28 августа трассу Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) накрыл густой туман. Следить за движением туда выехали экипажи ДПС, рассказали в Госавтоинспекции региона. «В районе Североуральска (93-й километр) наблюдается значительное ухудшение видимости из-за плотного тумана. Видимость на данном участке составляет менее 100 метров», — следует из сообщения. Инспекторы усилили контроль на данном участке. Водителей призвали к максимальной бдительности и повышенной осторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...