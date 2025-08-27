27 августа 2025

Перекупы продают билеты за 200 тысяч на прощальное шоу скандальной звезды в Екатеринбурге. Скрин

Перекупы перепродают билеты на концерт Гуфа в Екатеринбурге по завышенным ценам
Фанатам рэпера предлагают купить билеты на концерт по завышенным ценам
Фанатам рэпера предлагают купить билеты на концерт по завышенным ценам Фото:

Перекупы начали массово перепродавать билеты на прощальные концерты рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Одно из самых дорогих предложений на сайте бесплатных объявлений — 200 тысяч рублей за четыре билета.

Рэпер планирует дать два концерта — 11 и 13 сентября, но из-за ажиотажа билеты быстро закончились. Из-за этого некоторые решили подзаработать на фанатах. «В продаже билеты на танцпол и сидячие места: танцпол — стоимость 6000 рублей за билет, балкон — 6000 рублей за билет, амфитеатр — 7500 рублей за билет, партер — 8000 рублей за билет», — говорится в одном из объявлений. Есть варианты приобрести проходки за 50 тысяч.

Гуф посвятил тур завершению музыкальной карьеры. Из-за этого поклонники быстро разобрали билеты, поэтому представителям артиста пришлось организовать второй концерт в Екатеринбурге. 

