27 августа 2025

Под Екатеринбургом устроят самый масштабный карнавал на Урале

В Сысерти пройдет карнавальное шествие по мотивам сказов Бажова
Большой карнавал имени Бажовской Бороды пройдет в Сысерти (Свердловская область) 31 августа. Это будет  самое масштабное карнавальное шествие на Урале, где представят не только костюмы по мотивам сказов писателя Павла Бажова, но и огромную бороду в 120 килограммов и малахитовый Полоз, который будет ползти, поделились с URA.RU организаторы.

«Участники карнавала переосмыслят персонажей уральских сказов — Данилу Мастера, Великого Полоза, Каменный цветок, Огневушку-поскакушку и Хозяйку Медной горы на современный лад. В этих созданных своими руками костюмах они будут искать Бороду Бажова, которая, согласно карнавальной легенде, пропала», — рассказали представители карнавала.

По информации организаторов, Борода будет реальной — ее длина составит 15 метров, а вес достигнет 120 килограммов. Над созданием арт-объекта трудились 15 человек, включая художников, декораторов, участников команды фестиваля «Лето на заводе» и волонтеров. Кроме того, гости карнавала смогут увидеть малахитового Полоза, которым одновременно управляют несколько человек, а конструкция позволяет растягиваться вдоль улицы, создавая иллюзию движения. Шествие запланировано на 18:00.

Также «На заводе» пройдут карнавальные мероприятия: мастерская карнавальных костюмов для создания бажовского образа, эмбиент-концерт «Малахитовая шкатулка», перформанс «Гул Бажова», лекция о природе бажовских супергероев и использовании нейросетей, а также кинопоказы экранизаций его произведений в старинном Доменном цехе.

