Россельхознадзор в Челябинской области вернул в Казахстан тонны овощей и фруктов

На челябинском участке границы Россельхознадзор остановил 60 тонн овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, три партии вернулись в Казахстан.
«В Бугристом Россельхознадзор из-за нарушения фитосанитарных требований вернул в Казахстан три машины с импортными фруктами и овощами. Отсутствие маркировки или несовпадение сведений сделало невозможным ввоз продукции», — заявили URA.RU в офисе службы.
Нарушение совместно с пограничниками и таможенниками инспекторы Россельхознадзора выявили 28 августа и в ночь на 29 августа. В одной из машин перевозилось 20 тонн слив, в другой — 20 тонн лука. Транспорт прибыл из Жамбылской области Казахстана. Третья партия с 20 тоннами лука следовала из Костанайской области в Троицк. Все три грузовика доставляли груз без полной маркировки на упаковках.
На упаковках она имелась только на внешних ящиках. В глубине кузова тара была без соответствующей информации. Поскольку маркировка должна содержать все необходимые данные о продукции, включая наименование, объем, дату изготовления и данные о производителе, отсутствие или несовпадение этих сведений стало нарушением. Водителей в административном порядке наказали.
