31 августа 2025

В Перми директора управляющей компании крупно оштрафовали за нежелание отпускать дом

В Перми директор управляющей компании отказался отдавать документы жителям домов
Руководитель поступил так из-за того, что объекты приносили компании стабильный доход
Руководитель поступил так из-за того, что объекты приносили компании стабильный доход

Руководитель пермской управляющей компании был привлечен к административной ответственности за отказ предоставить жителям многоквартирных домов необходимую документацию. Ситуация произошла в Мотовилихинском районе города. 

«Между управляющей организацией и собственниками семи многоквартирных домов разгорелся конфликт. Жильцы выразили недовольство качеством услуг, предоставляемых компанией, и на общих собраниях приняли решение о расторжении договора управления. Несмотря на это, руководство управляющей компании не спешило передавать дома новым управляющим организациям, так как данные объекты приносили компании стабильный доход», — сообщает ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале. 

При этом управляющая компания систематически уклонялась от исполнения своих обязательств. Жильцы неоднократно обращались в суд, который выносил решения в их пользу, однако даже после вступления судебных актов в законную силу документы не были переданы в течение пятидневного срока, установленного законом.

Директор также игнорировал требования судебных приставов, контролировавших исполнение решения суда, и не реагировал на наложенные штрафы. В связи с этим приставы возбудили уголовные дела по каждому из семи эпизодов.

Суд признал руководителя управляющей компании виновным по статье «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда» Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей.

