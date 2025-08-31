В Перми директора управляющей компании крупно оштрафовали за нежелание отпускать дом

Руководитель пермской управляющей компании был привлечен к административной ответственности за отказ предоставить жителям многоквартирных домов необходимую документацию. Ситуация произошла в Мотовилихинском районе города.
«Между управляющей организацией и собственниками семи многоквартирных домов разгорелся конфликт. Жильцы выразили недовольство качеством услуг, предоставляемых компанией, и на общих собраниях приняли решение о расторжении договора управления. Несмотря на это, руководство управляющей компании не спешило передавать дома новым управляющим организациям, так как данные объекты приносили компании стабильный доход», — сообщает ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.
При этом управляющая компания систематически уклонялась от исполнения своих обязательств. Жильцы неоднократно обращались в суд, который выносил решения в их пользу, однако даже после вступления судебных актов в законную силу документы не были переданы в течение пятидневного срока, установленного законом.
Директор также игнорировал требования судебных приставов, контролировавших исполнение решения суда, и не реагировал на наложенные штрафы. В связи с этим приставы возбудили уголовные дела по каждому из семи эпизодов.
Суд признал руководителя управляющей компании виновным по статье «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда» Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей.
