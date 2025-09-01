В южных районах Челябинской области пройдет масштабная модернизация дорог

В пяти южных районах Челябинской области за ближайшие четыре года планируется модернизировать около 200 километров дорог. Решение о масштабном обновлении принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Губернатор принял решение о реализации масштабной программы модернизации дорог южного направления Челябинской области. Программа рассчитана на четыре года (с 2025 по 2028 годы), за это время планируется модернизировать около 200 километров дорог», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале.
Южные районы региона являются важными сельскохозяйственными и логистическими территориями, также имеют протяженную границу с Казахстаном и Оренбургской областью. Но неудовлетворительное состояние дорог сдерживает социально-экономическое развитие и затрудняет транспортную доступность населенных пунктов. Жители южных районов многократно жаловались властям на плохое состояние дорог.
«Мы учитываем мнение наших жителей и понимаем, что состояние дорог — это не просто вопрос инфраструктуры, а вопрос качества жизни. Мы обязаны создать условия для комфортного передвижения и развития наших территорий», — отметил Текслер.
Модернизация дорог пройдет в Брединском, Карталинском, Октябрьском, Троицком и Чесменском районах. Итогом модернизации станут безопасные дороги и улучшение качества жизни жителей.
В Челябинской области ранее начался долгожданный ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. В этом году планируется отремонтировать участок в 9,6 из 33,8 километра запланированных, сообщила пресс-служба миндортранса региона.
