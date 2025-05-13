В Челябинской области начался ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. В этом году планируется отремонтировать участок в 9,6 из 33,8 километра запланированных, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«В Катав-Ивановском районе стартовал капитальный ремонт автомобильной дороги Первуха — Меседа — Тюлюк, протяженность участка ремонта в этом году — 9,6 километра, всего будет отремонтировано 33,8 километра. Сейчас дорожники уплотняют грунт, расчищают русла трубы, проводят планировку верхнего земляного полотна механизированным способом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Дорога до Тюлюка — важная транспортная артерия для развития туристической отрасли. Сам Тюлюк и гора Иремель — одни из популярных для посещения мест у туристов со всей страны. Губернатор Алексей Текслер дал поручение привести дорогу в порядок. В этом году специалисты приступили к строительно-монтажным работам.
Всего в Челябинской области в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 200 километров дорог. В Сосновском районе продолжается строительство автодороги Красное Поле — Полетаево протяженностью 5,6 километра. В Троицком районе начался капитальный ремонт автомобильной дороги Целинный — Кособродка, где в этом году отремонтируют еще четыре километра дороги. Дорожники приступили к ремонту участков дороги Троицк — Степное Пластовского района общей протяженностью 10,7 километра. Работы ведутся на объектах в Ашинском районе и Златоусте.
Челябинские дорожники ранее показали места, где ведут ремонты. В майские праздники в регионе продолжились работы на участке Красное поле — Полетаево и капитальный ремонт на нескольких крупных объектах.
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