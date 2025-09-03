Мединский: Россия умеет ждать, работать и накапливать силы

Россия умеет ждать, работать и накапливать силы ради достижения победы. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить», — написал Мединский в своем telegram-канале. Обращение посвящено юбилею победы над Японией. 3 сентября 2025 года отмечается 80-я годовщина разгрома милитаристской Японии и завершение Второй мировой войны.
Владимир Мединский напомнил слова Иосифа Сталина, произнесенные 3 сентября 1945 года. Тогда советский руководитель отметил, что ожидание победы над Японией у представителей старшего поколения заняло целых 40 лет — с начала русско-японской войны 1904–1905 годов.
По завершении масштабного военного парада на пекинской площади Тяньаньмэнь, приуроченного к 80-летию Победы в Войне китайского народа против японских захватчиков и окончанию Второй мировой войны, президент РФ Владимир Путин обратился с кратким словом к семьям ветеранов Советской армии. В рамках мероприятия президент также пообщался с потомками прославленных советских военачальников: Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Василия Чуйкова.
