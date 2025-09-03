После парада в Пекине Путин обратился к родственникам ветеранов Советской армии. Видео

Путин кратко пообщался с родственниками ветеранов Советской армии
Путин кратко пообщался с родственниками ветеранов Советской армии Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

После завершения грандиозного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященного 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, президент России Владимир Путин выступил с кратким обращением к родственникам ветеранов Советской армии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе», — заявил Путин во время разговора. Отрывок встречи опубликован в telegram-канале Кремля. Глава государства пообщался с потомками выдающихся советских маршалов — Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Василия Чуйкова.

Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом. Там он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А также в параде Победы, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. На месте работаю корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. 

