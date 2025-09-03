В Минтербезе рассказали, с чем связана эвакуация мэрии в Мотовилихинском районе Перми

Минтербез Пермского края: сообщение о минировании администрации оказалось ложным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После проверки работники администрации вернулись к исполнению своих обязанностей
После проверки работники администрации вернулись к исполнению своих обязанностей Фото:

Днем 3 сентября администрацию Мотовилихинского района Перми эвакуировали. В региональном Минтербезе URA.RU сообщили, что туда поступил звонок о минировании здания.

«В администрацию Мотовилихинского района поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в здании. В связи с этим все сотрудники учреждения были эвакуированы. На место происшествия прибыли экстренные службы. Здание было тщательно проверено кинологами со служебными собаками. Однако никаких подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было», — уточнили журналисту в ведомстве. 

После завершения проверки работники администрации вернулись к исполнению своих обязанностей. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 3 сентября администрацию Мотовилихинского района Перми эвакуировали. В региональном Минтербезе URA.RU сообщили, что туда поступил звонок о минировании здания. «В администрацию Мотовилихинского района поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в здании. В связи с этим все сотрудники учреждения были эвакуированы. На место происшествия прибыли экстренные службы. Здание было тщательно проверено кинологами со служебными собаками. Однако никаких подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было», — уточнили журналисту в ведомстве.  После завершения проверки работники администрации вернулись к исполнению своих обязанностей. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...