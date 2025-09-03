В Минтербезе рассказали, с чем связана эвакуация мэрии в Мотовилихинском районе Перми

Днем 3 сентября администрацию Мотовилихинского района Перми эвакуировали. В региональном Минтербезе URA.RU сообщили, что туда поступил звонок о минировании здания.
«В администрацию Мотовилихинского района поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в здании. В связи с этим все сотрудники учреждения были эвакуированы. На место происшествия прибыли экстренные службы. Здание было тщательно проверено кинологами со служебными собаками. Однако никаких подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было», — уточнили журналисту в ведомстве.
После завершения проверки работники администрации вернулись к исполнению своих обязанностей. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.
