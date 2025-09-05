Главный силовик Британии стала главой министром иностранных дел

Премьер-министр Великобритании провел масштабные перестановки в кабинете министров. Как сообщает телеканал Sky News, Иветт Купер покинула пост министра внутренних дел и стала главой МИД.
«Иветт Купер — перешла с должности министра внутренних дел на должность министра иностранных дел», — предают британские журналисты по итогам перестановок. Также произошли изменения на ключевых позициях в правительстве: Дэвид Лэмми занял должность министра юстиции и назначен заместителем премьер-министра, а Шабана Махмуд возглавила МВД. Рэйчел Ривз сохранила пост канцлера казначейства.
Масштабные перестановки в британском правительстве произошли после скандала с заместителем Стармера Анджелой Рейнер. Она подала в отставку после скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры. Политик недоплатила около 40 тысяч фунтов стерлингов при приобретении недвижимости в курортном городе Хоув, пишут СМИ.
