Главный силовик Британии стала главой министром иностранных дел

Sky News: глава МВД Британии Иветт стала министром иностранных дел страны
Иветт Купер стала новым главой МИД Британии
Иветт Купер стала новым главой МИД Британии Фото:

Премьер-министр Великобритании провел масштабные перестановки в кабинете министров. Как сообщает телеканал Sky News, Иветт Купер покинула пост министра внутренних дел и стала главой МИД.

«Иветт Купер — перешла с должности министра внутренних дел на должность министра иностранных дел», — предают британские журналисты по итогам перестановок. Также произошли изменения на ключевых позициях в правительстве: Дэвид Лэмми занял должность министра юстиции и назначен заместителем премьер-министра, а Шабана Махмуд возглавила МВД. Рэйчел Ривз сохранила пост канцлера казначейства.

Масштабные перестановки в британском правительстве произошли после скандала с заместителем Стармера Анджелой Рейнер. Она подала в отставку после скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры. Политик недоплатила около 40 тысяч фунтов стерлингов при приобретении недвижимости в курортном городе Хоув, пишут СМИ.  

