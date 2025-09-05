Заместитель Стармера проболталась про неуплату налогов за квартиру и уволилась

Рейнер также покинет пост заместителя лидера Лейбористской партии
Рейнер также покинет пост заместителя лидера Лейбористской партии

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку после скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры. Политик недоплатила около 40 тысяч фунтов стерлингов при приобретении недвижимости в курортном городе Хоув, пишут СМИ. 

«Я беру на себя всю ответственность за эту ошибку. Я никогда не намеревалась сделать что-либо иное, кроме как заплатить положенную сумму», — написала Рейнер в письме премьеру Киру Стармеру, как сообщают телеканалы Sky News и BBC.

Отмечается, что она не внесла гербовый сбор при приобретении недвижимости в курортном городе Хоув, расположенном на юге Англии. Ответственность за данное нарушение она возложила на юристов, которые сопровождали сделку.

На протяжении нескольких недель она настаивала на том, что была не осведомлена о необходимости выплаты, поскольку ранее продала свою долю в семейном доме. Тем не менее, после получения консультации у юридической фирмы Рейнер признала наличие ошибки со своей стороны. Независимое этическое расследование выявило, что Рейнер нарушила министерский кодекс. Также она покинет пост заместителя лидера Лейбористской партии.

