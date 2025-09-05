В Перми откроют центр экологической культуры с VR-оленем и пещерой

Первый в Перми центр экологической культуры откроется в парке Балатово 11 сентября. Гостей ждут интерактивные выставки о природе Прикамья, VR-технологии, экскурсии и праздничная программа. Об этом сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
«В Перми в парке Балатово 11 сентября откроется первый в городе центр экологической культуры. Для гостей подготовили большой фестиваль: экскурсии по самому центру и Черняевскому лесу, мастер-классы, игры для всей семьи и концерт. Новый центр создан, чтобы показывать природное и историческое наследие Пермского края. Посетителям расскажут о заповедной системе России и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона, в первую очередь о Черняевском лесе», — информирует пресс-служба главы региона.
Выставочная площадь центра составляет 260 квадратных метров и разделена на девять интерактивных зон. Для погружения в природу здесь используются современные технологии: фиджитал-экспонаты, VR-приложения и другие мультимедийные элементы.
Центральным экспонатом стал мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга», который показывает уникальное строение организма этого животного. В зоне «Южная тайга» можно не только увидеть следы зверей, но и услышать их голоса. А одна из локаций стилизована под грот Кунгурской пещеры.
На прилегающей территории обустроены экологические тропы для практического знакомства с природой. В дальнейшем в центре планируют проводить лекции, кинопоказы, квесты и другие события для экологического просвещения жителей и гостей города.
На строительство двухэтажного центра на территории парка культуры и отдыха Балатово по улице Подлесная, 52/1 направлялось 61,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик из Воронежа не стал заниматься обустройством визит-центра в Балатовском парке Перми и даже не приступил к работе. Контракт с компанией разорвали. При начальной цене в 46,8 млн рублей этот подрядчик предлагал выполнить работы за 37,7 млн рублей.
