05 сентября 2025

В Перми откроют центр экологической культуры с VR-оленем и пещерой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставочная площадь центра экокультуры занимает 260 квадратных метров
Выставочная площадь центра экокультуры занимает 260 квадратных метров Фото:

Первый в Перми центр экологической культуры откроется в парке Балатово 11 сентября. Гостей ждут интерактивные выставки о природе Прикамья, VR-технологии, экскурсии и праздничная программа. Об этом сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 

«В Перми в парке Балатово 11 сентября откроется первый в городе центр экологической культуры. Для гостей подготовили большой фестиваль: экскурсии по самому центру и Черняевскому лесу, мастер-классы, игры для всей семьи и концерт. Новый центр создан, чтобы показывать природное и историческое наследие Пермского края. Посетителям расскажут о заповедной системе России и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона, в первую очередь о Черняевском лесе», — информирует пресс-служба главы региона.

Выставочная площадь центра составляет 260 квадратных метров и разделена на девять интерактивных зон. Для погружения в природу здесь используются современные технологии: фиджитал-экспонаты, VR-приложения и другие мультимедийные элементы.

Центральным экспонатом стал мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга», который показывает уникальное строение организма этого животного. В зоне «Южная тайга» можно не только увидеть следы зверей, но и услышать их голоса. А одна из локаций стилизована под грот Кунгурской пещеры.

На прилегающей территории обустроены экологические тропы для практического знакомства с природой. В дальнейшем в центре планируют проводить лекции, кинопоказы, квесты и другие события для экологического просвещения жителей и гостей города.

На строительство двухэтажного центра на территории парка культуры и отдыха Балатово по улице Подлесная, 52/1 направлялось 61,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик из Воронежа не стал заниматься обустройством визит-центра в Балатовском парке Перми и даже не приступил к работе. Контракт с компанией разорвали. При начальной цене в 46,8 млн рублей этот подрядчик предлагал выполнить работы за 37,7 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый в Перми центр экологической культуры откроется в парке Балатово 11 сентября. Гостей ждут интерактивные выставки о природе Прикамья, VR-технологии, экскурсии и праздничная программа. Об этом сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.  «В Перми в парке Балатово 11 сентября откроется первый в городе центр экологической культуры. Для гостей подготовили большой фестиваль: экскурсии по самому центру и Черняевскому лесу, мастер-классы, игры для всей семьи и концерт. Новый центр создан, чтобы показывать природное и историческое наследие Пермского края. Посетителям расскажут о заповедной системе России и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона, в первую очередь о Черняевском лесе», — информирует пресс-служба главы региона. Выставочная площадь центра составляет 260 квадратных метров и разделена на девять интерактивных зон. Для погружения в природу здесь используются современные технологии: фиджитал-экспонаты, VR-приложения и другие мультимедийные элементы. Центральным экспонатом стал мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга», который показывает уникальное строение организма этого животного. В зоне «Южная тайга» можно не только увидеть следы зверей, но и услышать их голоса. А одна из локаций стилизована под грот Кунгурской пещеры. На прилегающей территории обустроены экологические тропы для практического знакомства с природой. В дальнейшем в центре планируют проводить лекции, кинопоказы, квесты и другие события для экологического просвещения жителей и гостей города. На строительство двухэтажного центра на территории парка культуры и отдыха Балатово по улице Подлесная, 52/1 направлялось 61,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик из Воронежа не стал заниматься обустройством визит-центра в Балатовском парке Перми и даже не приступил к работе. Контракт с компанией разорвали. При начальной цене в 46,8 млн рублей этот подрядчик предлагал выполнить работы за 37,7 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...