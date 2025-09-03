Махонин пообещал обеспечить газом самые недоступные территории

В Пермском крае обеспечат газом самые северные территории. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
«Газ до Нижней Язьвы дойдет. Большая история связана с газификацией севера Пермского края. Сейчас закончена линейная часть газопровода до Чердыни, дальше в планах прокладка газопровода до Красновишерска и следующий этап — это газификация до поселка Ныроб. Фактически это самая северная часть территории Пермского края», — сообщил глава региона.
Махонин добавил, что в планах на ближайшие пять лет — газификация Сивы, населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, Пермского муниципального округа и других. Программу подпишут в ближайшее время.
За пять лет в регионе построили 4000 километров газопроводов. Это дало возможность обеспечить подключение к газу для более 220 тысяч человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!