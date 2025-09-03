Махонин пообещал обеспечить газом самые недоступные территории

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газификация дойдет до Нижней Язьвы
Газификация дойдет до Нижней Язьвы Фото:

В Пермском крае обеспечат газом самые северные территории. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

«Газ до Нижней Язьвы дойдет. Большая история связана с газификацией севера Пермского края. Сейчас закончена линейная часть газопровода до Чердыни, дальше в планах прокладка газопровода до Красновишерска и следующий этап — это газификация до поселка Ныроб. Фактически это самая северная часть территории Пермского края», — сообщил глава региона.

Махонин добавил, что в планах на ближайшие пять лет — газификация Сивы, населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, Пермского муниципального округа и других. Программу подпишут в ближайшее время.

За пять лет в регионе построили 4000 километров газопроводов. Это дало возможность обеспечить подключение к газу для более 220 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае обеспечат газом самые северные территории. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24». «Газ до Нижней Язьвы дойдет. Большая история связана с газификацией севера Пермского края. Сейчас закончена линейная часть газопровода до Чердыни, дальше в планах прокладка газопровода до Красновишерска и следующий этап — это газификация до поселка Ныроб. Фактически это самая северная часть территории Пермского края», — сообщил глава региона. Махонин добавил, что в планах на ближайшие пять лет — газификация Сивы, населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, Пермского муниципального округа и других. Программу подпишут в ближайшее время. За пять лет в регионе построили 4000 километров газопроводов. Это дало возможность обеспечить подключение к газу для более 220 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...