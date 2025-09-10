В ХМАО спасатели нашли двух жителей, заблудившихся в лесу

Сотрудники «Центроспас-Югория» спасли женщину из Нягани и мужчину в районе одного из месторождений, которые потерялись в лесах. Об этом сообщается в оперативной сводке учреждения.
«Спасатели выезжали в лесной массив микрорайона „Финский“, Нягань, по сообщению: необходимо оказать помощь в поиске женщины. Прибывшие к месту проведения работ спасатели при помощи сотовой связи выяснили местонахождение потерявшейся, вывели ее из лесного массива и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщается в сводке.
Позже спасатели нашли мужчину, который тоже заблудился в лесу в районе месторождения. Пострадавшего эвакуировали в Нягань.
