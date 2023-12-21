В Свердловской области школьника высадили из автобуса из-за несработавшей карты

21 декабря 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку действиям компании-перевозчика Фото: Игорь Пантин © URA.RU Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) организовала проверку информации о высадке 14-летнего подростка из автобуса. Школьник, возвращаясь с тренировки, не смог оплатить проезд в общественном транспорте из-за проблемы с картой, сообщила прокуратура Свердловской области. «По информации СМИ, несовершеннолетнего подростка — жителя поселка Медная шахта городского округа Краснотурьинска высадили из автобуса, курсирующего по маршруту № 14. Ребенок возвращался домой после тренировки, однако был вынужден выйти по требованию кондуктора», — написали в telegram-канале ведомства. По информации «Вечернего Краснотурьинска», карта мальчика была в стоп-листе, поэтому он не смог оплатить поездку. Запрет на высадку детей без билетов из общественного транспорта вступил в силу 7 марта 2021 года. В случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и едет без сопровождения взрослых ни перевозчик, ни контролер не могут выгнать его из общественного транспорта. Несмотря на запрет, подобный случай с 10-летней девочкой произошел в начале ноября в Екатеринбурге.

Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) организовала проверку информации о высадке 14-летнего подростка из автобуса. Школьник, возвращаясь с тренировки, не смог оплатить проезд в общественном транспорте из-за проблемы с картой, сообщила прокуратура Свердловской области. «По информации СМИ, несовершеннолетнего подростка — жителя поселка Медная шахта городского округа Краснотурьинска высадили из автобуса, курсирующего по маршруту № 14. Ребенок возвращался домой после тренировки, однако был вынужден выйти по требованию кондуктора», — написали в telegram-канале ведомства. По информации «Вечернего Краснотурьинска», карта мальчика была в стоп-листе, поэтому он не смог оплатить поездку. Запрет на высадку детей без билетов из общественного транспорта вступил в силу 7 марта 2021 года. В случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и едет без сопровождения взрослых ни перевозчик, ни контролер не могут выгнать его из общественного транспорта. Несмотря на запрет, подобный случай с 10-летней девочкой произошел в начале ноября в Екатеринбурге.