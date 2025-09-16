В Екатеринбурге по решению суда приставы закрыли ресторан «Сушкоф и пицца» (пр. Орджоникидзе, 3). Поводом для этого стали результаты проверки, которую провели санврачи после отравления одного из посетителей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«Сотрудниками органа принудительного исполнения приостановлена деятельность точки питания, оборудование и двери опечатаны», — пояснили там. Заведение закрыли на 30 суток.
У пострадавшего посетителя обнаружили инфекционное заболевание. В самом заведении санврачи при обследовании установили нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции).
