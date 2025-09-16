16 сентября 2025

В Екатеринбурге закрыли популярный ресторан после отравления. Фото

Приставы закрыли ресторан «Сушкоф и пицца» в Екатеринбурге из-за отравления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У посетителя выявили инфекционное заболевание
У посетителя выявили инфекционное заболевание Фото:

В Екатеринбурге по решению суда приставы закрыли ресторан «Сушкоф и пицца» (пр. Орджоникидзе, 3). Поводом для этого стали результаты проверки, которую провели санврачи после отравления одного из посетителей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Сотрудниками органа принудительного исполнения приостановлена деятельность точки питания, оборудование и двери опечатаны», — пояснили там. Заведение закрыли на 30 суток.

У пострадавшего посетителя обнаружили инфекционное заболевание. В самом заведении санврачи при обследовании установили нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге по решению суда приставы закрыли ресторан «Сушкоф и пицца» (пр. Орджоникидзе, 3). Поводом для этого стали результаты проверки, которую провели санврачи после отравления одного из посетителей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Сотрудниками органа принудительного исполнения приостановлена деятельность точки питания, оборудование и двери опечатаны», — пояснили там. Заведение закрыли на 30 суток. У пострадавшего посетителя обнаружили инфекционное заболевание. В самом заведении санврачи при обследовании установили нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...