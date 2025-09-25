«Земля грузин» с многолетней историей: что известно о пермском ресторане, который годами не могут продать

В Перми ресторан грузинской кухни за два года подешевел в 12 раз
Известный пермский ресторан продают уже в третий раз
Известный пермский ресторан продают уже в третий раз

Известный ресторан грузинской кухни «Сакартвело», расположенный в центре Перми на улице Монастырской, вновь выставлен на продажу. Владелец оценил его стоимость в 5,5 млн рублей. URA.RU решило узнать, кто владеет этим заведением общественного питания и как давно его пытаются продать. Подробности — в материале агентства.

Когда появился

Заведение с названием «Сакартвело», что обозначает название Грузии и буквально переводится с грузинского как «земля картвелов» или «земля грузин», работает на улице Монастырской в центре Перми 10 лет. Помещение площадью 290 квадратных метров находится вблизи набережной реки Камы и Кафедрального собора и его название на слуху у пермяков. Может вместить одновременно до 120 посетителей.

История продаж

Впервые на продажу ресторан был выставлен в марте 2023 года. Стоимость заведения владелец оценил в 5 млн рублей. По сути, продавался бренд, мебель и оборудование. В 2024 году объект снова попытались продать. Тогда его стоимость составляла 75 млн рублей — помимо мебели и оборудования, продавалось еще и его помещение. В настоящее время ресторан предлагают купить за 5,5 млн рублей, а ежемесячная арендная плата составляет 350 тысяч рублей.

Кому принадлежит

Рестораном «Сакартвело» управляет ООО «ДЭТК», занимающееся ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов. Общество зарегистрировано летом 2014 года предпринимателем Эдуардом Болквадзе. Выручка компании в 2024 году составила 41,6 млн рублей, что на 17 млн меньше, чем в предыдущем году, а убытки составили более 3 млн рублей. При этом в объявлении о продаже ресторана сказано, что его ежемесячная выручка составляет 3 млн, а прибыль — порядка 500 тысяч рублей.

Конкуренты

У ресторана достаточно много конкурентов. Помимо заведений, которые работают в Перми уже несколько лет, таких как «Никола Пиросмани», «Аджика» и нескольких хинкальных, только в 2024 году в столице края открылись несколько ресторанов грузинской кухни. Среди них «Кинкали», «Тифлисъ» и второе заведение сети «Хочу Пури». В 2025 году анонсировано появление грузинского ресторана «Pro.Хинкали by Novikov» столичного холдинга Аркадия Новикова, который разместится в гостиничном комплексе Holiday Perm.

