02 июля 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасности домашних консервов

© Служба новостей «URA.RU»
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Домашние консервы могут стать причиной заражения ботулизмом
Домашние консервы могут стать причиной заражения ботулизмом Фото:

Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей округа, что некачественные домашние консервы могут стать причиной развития ботулизма. Заболевание поражает нервную систему, что может закончиться смертью, сообщило окружное надзорное ведомство на своем сайте.

«Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. При приготовлении домашней консервации важно помнить, что некачественные домашние заготовки чаще всего бывают причиной развития заболевания. Возбудитель ботулизма — грамположительная палочка, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часа», — говорится в сообщении.

Риск заразиться ботулизмом высок после употребления консервов, герметично закрытых в домашних условиях. Отсутствие доступа кислорода активизирует возбудитель болезни. При этом внешне консервированный продукт не изменяется.

Надзорное ведомство советует югорчанам не покупать консервы и продукты домашнего копчения у случайных торговцев. Хранить домашние заготовки Роспотребнадзор рекомендует в холодильнике или в погребе.

Ранее URA.RU рассказывало о симптомах ботулизма. Заражение может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса.

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Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей округа, что некачественные домашние консервы могут стать причиной развития ботулизма. Заболевание поражает нервную систему, что может закончиться смертью, сообщило окружное надзорное ведомство на своем сайте. «Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. При приготовлении домашней консервации важно помнить, что некачественные домашние заготовки чаще всего бывают причиной развития заболевания. Возбудитель ботулизма — грамположительная палочка, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часа», — говорится в сообщении. Риск заразиться ботулизмом высок после употребления консервов, герметично закрытых в домашних условиях. Отсутствие доступа кислорода активизирует возбудитель болезни. При этом внешне консервированный продукт не изменяется. Надзорное ведомство советует югорчанам не покупать консервы и продукты домашнего копчения у случайных торговцев. Хранить домашние заготовки Роспотребнадзор рекомендует в холодильнике или в погребе. Ранее URA.RU рассказывало о симптомах ботулизма. Заражение может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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