Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасности домашних консервов

Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей округа, что некачественные домашние консервы могут стать причиной развития ботулизма. Заболевание поражает нервную систему, что может закончиться смертью, сообщило окружное надзорное ведомство на своем сайте.
«Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. При приготовлении домашней консервации важно помнить, что некачественные домашние заготовки чаще всего бывают причиной развития заболевания. Возбудитель ботулизма — грамположительная палочка, выделяющая токсин, поражающий нервную систему человека. Высокая температура не действует на палочку, она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часа», — говорится в сообщении.
Риск заразиться ботулизмом высок после употребления консервов, герметично закрытых в домашних условиях. Отсутствие доступа кислорода активизирует возбудитель болезни. При этом внешне консервированный продукт не изменяется.
Надзорное ведомство советует югорчанам не покупать консервы и продукты домашнего копчения у случайных торговцев. Хранить домашние заготовки Роспотребнадзор рекомендует в холодильнике или в погребе.
Ранее URA.RU рассказывало о симптомах ботулизма. Заражение может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса.
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