Путин посетит несколько регионов на неделе

Путин на следующий неделе совершит несколько рабочих поездок в регионы РФ
Путин на следующий неделе совершит несколько рабочих поездок в регионы РФ

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит сразу несколько регионов в рамках рабочих поездок. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«На предстоящей неделе у президента запланировано несколько региональных поездок. <...> Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Будет интересно, содержательно и полезно», — поделился Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. В Кремле также отметили, что у Путина такой плотный график в связи с тем, что во время поездок решаются важные вопросы, связанные с жизнью людей — их будущим. 

Накануне Путин принял участие в мероприятиях в Москве по случаю Дня города. Он также официально открыл Национальный космический центр, который станет штаб-квартирой госкорпорации «Роскосмос». Также за последний месяц президент РФ совершил несколько международных поездок — в США и Китай.

