В Перми завершен 25 международный фестивль документального кино «Флаэртиана». Главный приз кинофестиваля получил фильм режиссеров Цзянь Фань и Изабеллы Цзань «Она танцует у моря». Об итогах фестиваля рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Главный приз кинофестиваля завоевала лента режиссеров Цзянь Фань и Изабеллы Цзань „Она танцует у моря“. Этот фильм стал победителем в номинации „Большой Золотой Нанук“ и получил приз в размере 250 тысяч рублей. „Серебряный Нанук“ за открытие новых тем и новых героев получила картина режиссера Пань Чжици за картину „Тетушка Ху и ее райский сад“. За оригинальное художественное решение награждена картина режиссера Ибрагима Хезари под названием „Сезон винограда“. Создатели получат 75 тысяч рублей», — передал корреспондент агентства с подведения итогов кинофестиваля.

Жюри особо отметило фильм Даниэле Чини «Бродячий оркестр». Специальных упоминаний также были удостоены лента «В активном поиске страданий» режиссеров Анны Бондарь, Олеси Епишиной, Натальи Саврас и Анастасии Ивановой, а также работа «Бали» Амоли Биревара. Приз жюри получила картина «Под солнцем» режиссера Сепиде Джамшиди Нежад.

