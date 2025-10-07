Реальная зарплата пермяков за год выросла

Средний размер начисленной заработной платы работников предприятий Пермского края за период с января по июль 2025 года составил 80,5 тысяч рублей. Это на 15% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.
«С учетом инфляции реальный рост заработной платы за первые семь месяцев 2025 года достиг 4,6% по сравнению с 2024 годом. В июле 2025 года средний номинальный размер начисленной заработной платы составил 82,7 тысяч рублей, что составляет 114,1% от уровня июля 2024 года и 95,1% от показателя июня 2025 года. При пересчете с учетом индекса потребительских цен эти значения равны 104,3% и 94,4% соответственно», — сказано на официальном сайте Пермьстата.
Наиболее высокие показатели заработной платы по итогам июля зафиксированы в сфере информации и связи, где средний доход сотрудников достиг 124,3 тысячи рублей. В среднем за январь–июль 2025 года в этой отрасли заработная плата составила 117,8 тысяч рублей.
Более 100 тысяч рублей также получают работники, занятые в добыче полезных ископаемых (119,1 тысяч рублей в июле и 115,9 тысяч с начала года), финансовой и страховой деятельности (116,5 и 106,9 тысяч рублей соответственно), а также в научно-технической сфере (105,2 в июле и 96,1 тысяч рублей за семь месяцев года).
Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован среди сотрудников гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (46,6 тысяч рублей в июле и 44,7 тысяч рублей в январе–июле 2025 года), а также у работников, связанных с операциями с недвижимостью (59,5 тысяч рублей в июле и 52,8 тысяч рублей за семь месяцев).
