НАТО требует от Греции усилить помощь Украине

НАТО требует от Греции усилить военную поддержку Украины, настаивая на передаче французских истребителей Mirage 2000-5 Киеву через страны-посредники. Об этом сообщает одна из греческих газет. Давление на Афины оказывают США, Франция и ряд стран восточного крыла альянса.
«В тисках давления союзников и партнеров по НАТО снова находятся Афины с целью усилить их участие в попытках поддержать Киев», — пишет Kathimerini. Речь идет о продаже нескольких из 24 имеющихся у Греции истребителей третьим странам — таким как США, Германия, Чехия или Эстония — для последующей передачи самолетов Украине.
В то же время, обсуждается возможность, что перепродажа Mirage могла бы снизить стоимость закупки Грецией новых французских истребителей Rafale. По информации издания, Афины заняли отрицательную позицию по вопросу передачи Mirage Украине. В материале подчеркивается, что правительство опасается появления на вооружении Украины высокотехнологичной авиации, произведенной во Франции, и возможного ее использования против России.
Одновременно Kathimerini сообщает о дополнительном давлении на Грецию со стороны Вашингтона по вопросу участия в инициативе PURL и требовании НАТО допустить Турцию к европейской оборонной программе SAFE. Афины, по данным газеты, продолжают консультации с Парижем относительно будущих закупок Rafale.
В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и страны НАТО реализуют новую схему оказания помощи Киеву в рамках инициативы PURL, предполагающей быструю передачу вооружения на основе добровольных взносов государств-членов альянса. По словам политика, члены альянса и партнерские государства смогут финансировать поставки американского вооружения за счет добровольных денежных вкладов.
