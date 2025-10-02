НАТО требует от Греции усилить помощь Украине

НАТО требует от Греции усилить поддержку Украины истребителями
НАТО требует от Греции усилить поддержку Украины истребителями
Спецоперация РФ на Украине

НАТО требует от Греции усилить военную поддержку Украины, настаивая на передаче французских истребителей Mirage 2000-5 Киеву через страны-посредники. Об этом сообщает одна из греческих газет. Давление на Афины оказывают США, Франция и ряд стран восточного крыла альянса.

«В тисках давления союзников и партнеров по НАТО снова находятся Афины с целью усилить их участие в попытках поддержать Киев», — пишет Kathimerini. Речь идет о продаже нескольких из 24 имеющихся у Греции истребителей третьим странам — таким как США, Германия, Чехия или Эстония — для последующей передачи самолетов Украине.

В то же время, обсуждается возможность, что перепродажа Mirage могла бы снизить стоимость закупки Грецией новых французских истребителей Rafale. По информации издания, Афины заняли отрицательную позицию по вопросу передачи Mirage Украине. В материале подчеркивается, что правительство опасается появления на вооружении Украины высокотехнологичной авиации, произведенной во Франции, и возможного ее использования против России.

Одновременно Kathimerini сообщает о дополнительном давлении на Грецию со стороны Вашингтона по вопросу участия в инициативе PURL и требовании НАТО допустить Турцию к европейской оборонной программе SAFE. Афины, по данным газеты, продолжают консультации с Парижем относительно будущих закупок Rafale.

В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и страны НАТО реализуют новую схему оказания помощи Киеву в рамках инициативы PURL, предполагающей быструю передачу вооружения на основе добровольных взносов государств-членов альянса. По словам политика, члены альянса и партнерские государства смогут финансировать поставки американского вооружения за счет добровольных денежных вкладов.

