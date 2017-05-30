На свердловском озере решается судьба малого бизнеса в России

22:28 30 мая 2017 0

Из-за жадности рыбаков уральский предприниматель оказался под ударом надзорных органов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одного из крупнейших производителей рыбы в Свердловской области обрекают на гибель надзорные органы. Предприниматель отбивает свой бизнес от контролеров несколько лет. Речь идет о промысле в двух региональных прудах, но, на деле, это борьба федерального масштаба: герой материала решает краеугольную проблему всего малого бизнеса.

Еще около 10 лет назад на озерах Большой Сунгуль и Червяное в Свердловской области для рыбаков считалось большой удачей выловить что-то кроме традиционного карася. Вода здесь не сильно подходит для жизни существ из-за низкой минерализации, утверждают ученые. Все изменилось, когда на водоемы пришла рыбоводческая компания ООО «Родина» Михаила Шаблакова.

Общество со штатом в 30 человек стало тратить около миллиона рублей в год, искусственно зарыбляя водоемы сиговыми, толстолобиками, карпом, окунем, чтобы затем реализовывать продукцию. Уже к 2010 году компания ежегодно вылавливала на озерах 100 и более тонн рыбы. По данным свердловского министерства АПК, доля компании по производству рыбы в регионе — 9,5 процентов.

За считанные годы компания увеличила вылов на озерах до 100 тонн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одновременно «Родина» ввела специальную плату для рыбаков — за 200 рублей уральцы получали квитанцию, в которой было прописано, какую рыбу и в каком количестве можно ловить.

Шаблаков утверждает, это было сделано, чтобы удерживать баланс на озерах. К 2014 году, когда водоемы заполонили «охотники» с удочками, вылов рыбы на Большом Сунгуле и Червяном упал до 21,8 тонны. В итоге компания ввела плату за рыбалку. Но этот шаг не поддерживают в надзорных органах. Общество буквально засыпали постановлениями о привлечении к административной ответственности из-за квитанций, жалуется Шаблаков.

Старший госинспектор отдела госохраны водных биологических ресурсов по Свердловской области Евгений Полушкин в беседе с «URA.RU» заявил, что «Родина» нарушает права рыбаков: «Помимо тех видов рыбы, которые выращивает на озерах предприниматель, там водятся и другие, существующие по природе. Человек может свободно ловить все и должен просить разрешение у компании только в том случае, если поймал объект аквакультуры, принадлежащий этому ООО».

«В договорах на право пользования водоемами у ООО „Родина“ прописан статус: пользователь рыбоводного участка. Из этого следует, что Большой Сунгуль и Червяное не являются водоемами общего пользования, и рыбаки должны ловить рыбу только по договоренности с пользователем», — ответил в свою защиту Шаблаков.

В 2016 году Ленинский районный суд даже оштрафовал «Родину» на 100 тысяч рублей, однако затем Свердловский областной суд отменил постановление и прекратил производство по делу. В решении говорится: «Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств, установление обществом ограничений иным лицам являлось правомерным».

Областной суд встал на сторону предпринимателя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Шаблаков сообщил, что жалобы на «Родину» пишут сами рыбаки. Якобы они недовольны тем, что им запрещают бесплатно ловить окуня, который во многих водоемах живет по своей природе. Но в Большом Сунгуле и Червяном весь окунь также считается собственностью компании, о чем утверждается в заключении уральского филиала «Госрыбцентра»: «В предыдущие годы пользователь водоемов запасы окуня промыслом не осваивал и в настоящее время является собственником этих запасов».

Михаил Шаблаков уже заручился поддержкой в Министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области. Там на обращение предпринимателя ответили: «Установление ограничений на добычу объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков ООО „Родина“ является правомерным. … Аквакультура является одним из важных направлений сельскохозяйственного производства… С 2013 года ООО „Родина“ является получателем субсидии».

Несмотря на позицию министерства, решение облсуда и заключение «Госрыбцентра» отдел госохраны продолжает «кошмарить» его бизнес. 3 мая был подан иск в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Однако оттуда дело было перенаправлено мировому судье в Каменский районный суд Свердловской области.

«Кто же будет заниматься непосредственно охраной озер. Ведь только этой весной в Свердловской области погибла рыба в Сысертском пруду, на озере Щучьем, на Ирбитском озере», — возмутился предприниматель.

Удивительно, но начальник отдела госнадзора Сергей Павлюк в беседе с нашим агентством сознался в том, что его подчиненный Полушкин зря обрушился на Шаблакова. Служащий списал все на недоработки в законодательстве и приказы сверху.

Бизнесмен обратился за помощью к Сергею Охлопкову Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Дело в том, что он [Полушкин] не очень правильно трактует эту тему, я уже говорил ему об этом. Эти водоемы никак не могут быть общего пользования, потому что у них есть пользователь. Проблема в том, что в законодательстве не прописано, как рыбак должен посещать водоем, либо с согласия пользователя, но бесплатно, или за плату. Мы в последний раз подали в суд, потому что было две жалобы в полпредство. Но, я думаю, что мы проиграем этот суд», — признался агентству Павлюк, добавив, что в стране взят курс на поддержку малого и среднего бизнеса.

Как действия отдела увязываются с поручениями президента России Владимира Путина о поддержке МСБ, сказать трудно. «Малые и средние компании в силу мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные ниши, формировать новые точки экономического роста, решать проблемы занятости, — цитировала Путина „Российская газета“. — Нужны комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные обеспечить реальную поддержку и поощрить частную деловую инициативу».

От безысходности пользователи рыбоводных участков обратились с письмом к свердловскому прокурору Сергею Охлопкову. «Мы вынуждены многократно объясняться в судах. И это несмотря на то, что суд неоднократно прекращал дело об административном правонарушении, — говорится в письме. — Убедительно просим вас, уважаемый Сергей Алексеевич, поручить полную и объективную проверку всех обстоятельств».

В пресс-службе свердловской прокуратуры пообещали дать комментарий позднее.