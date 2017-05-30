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30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:28  30 мая 2017 0

На свердловском озере решается судьба малого бизнеса в России

Предприниматель годами хранит прецедент, отбиваясь от заказных проверок
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
Рыбаки на Городском пруду. Екатеринбург, зимняя рыбалка, хобби, увлечение
Из-за жадности рыбаков уральский предприниматель оказался под ударом надзорных органовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одного из крупнейших производителей рыбы в Свердловской области обрекают на гибель надзорные органы. Предприниматель отбивает свой бизнес от контролеров несколько лет. Речь идет о промысле в двух региональных прудах, но, на деле, это борьба федерального масштаба: герой материала решает краеугольную проблему всего малого бизнеса.

Еще около 10 лет назад на озерах Большой Сунгуль и Червяное в Свердловской области для рыбаков считалось большой удачей выловить что-то кроме традиционного карася. Вода здесь не сильно подходит для жизни существ из-за низкой минерализации, утверждают ученые. Все изменилось, когда на водоемы пришла рыбоводческая компания ООО «Родина» Михаила Шаблакова.

Общество со штатом в 30 человек стало тратить около миллиона рублей в год, искусственно зарыбляя водоемы сиговыми, толстолобиками, карпом, окунем, чтобы затем реализовывать продукцию. Уже к 2010 году компания ежегодно вылавливала на озерах 100 и более тонн рыбы. По данным свердловского министерства АПК, доля компании по производству рыбы в регионе — 9,5 процентов.

Алекс Клэр рыбачит посреди Екатеринбурга, рыба, прорубь, лунка, хобби, увлечение, подледная рыбалка
За считанные годы компания увеличила вылов на озерах до 100 тонн
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одновременно «Родина» ввела специальную плату для рыбаков — за 200 рублей уральцы получали квитанцию, в которой было прописано, какую рыбу и в каком количестве можно ловить.

Шаблаков утверждает, это было сделано, чтобы удерживать баланс на озерах. К 2014 году, когда водоемы заполонили «охотники» с удочками, вылов рыбы на Большом Сунгуле и Червяном упал до 21,8 тонны. В итоге компания ввела плату за рыбалку. Но этот шаг не поддерживают в надзорных органах. Общество буквально засыпали постановлениями о привлечении к административной ответственности из-за квитанций, жалуется Шаблаков.

Старший госинспектор отдела госохраны водных биологических ресурсов по Свердловской области Евгений Полушкин в беседе с «URA.RU» заявил, что «Родина» нарушает права рыбаков: «Помимо тех видов рыбы, которые выращивает на озерах предприниматель, там водятся и другие, существующие по природе. Человек может свободно ловить все и должен просить разрешение у компании только в том случае, если поймал объект аквакультуры, принадлежащий этому ООО».

«В договорах на право пользования водоемами у ООО „Родина“ прописан статус: пользователь рыбоводного участка. Из этого следует, что Большой Сунгуль и Червяное не являются водоемами общего пользования, и рыбаки должны ловить рыбу только по договоренности с пользователем», — ответил в свою защиту Шаблаков.

В 2016 году Ленинский районный суд даже оштрафовал «Родину» на 100 тысяч рублей, однако затем Свердловский областной суд отменил постановление и прекратил производство по делу. В решении говорится: «Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств, установление обществом ограничений иным лицам являлось правомерным».

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Областной суд встал на сторону предпринимателя
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Шаблаков сообщил, что жалобы на «Родину» пишут сами рыбаки. Якобы они недовольны тем, что им запрещают бесплатно ловить окуня, который во многих водоемах живет по своей природе. Но в Большом Сунгуле и Червяном весь окунь также считается собственностью компании, о чем утверждается в заключении уральского филиала «Госрыбцентра»: «В предыдущие годы пользователь водоемов запасы окуня промыслом не осваивал и в настоящее время является собственником этих запасов».

Михаил Шаблаков уже заручился поддержкой в Министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области. Там на обращение предпринимателя ответили: «Установление ограничений на добычу объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков ООО „Родина“ является правомерным. … Аквакультура является одним из важных направлений сельскохозяйственного производства… С 2013 года ООО „Родина“ является получателем субсидии».

Несмотря на позицию министерства, решение облсуда и заключение «Госрыбцентра» отдел госохраны продолжает «кошмарить» его бизнес. 3 мая был подан иск в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Однако оттуда дело было перенаправлено мировому судье в Каменский районный суд Свердловской области.

«Кто же будет заниматься непосредственно охраной озер. Ведь только этой весной в Свердловской области погибла рыба в Сысертском пруду, на озере Щучьем, на Ирбитском озере», — возмутился предприниматель.

Удивительно, но начальник отдела госнадзора Сергей Павлюк в беседе с нашим агентством сознался в том, что его подчиненный Полушкин зря обрушился на Шаблакова. Служащий списал все на недоработки в законодательстве и приказы сверху.

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Отчет Сергея Охлопкова. Екатеринбург, охлопков сергей
Бизнесмен обратился за помощью к Сергею Охлопкову
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Дело в том, что он [Полушкин] не очень правильно трактует эту тему, я уже говорил ему об этом. Эти водоемы никак не могут быть общего пользования, потому что у них есть пользователь. Проблема в том, что в законодательстве не прописано, как рыбак должен посещать водоем, либо с согласия пользователя, но бесплатно, или за плату. Мы в последний раз подали в суд, потому что было две жалобы в полпредство. Но, я думаю, что мы проиграем этот суд», — признался агентству Павлюк, добавив, что в стране взят курс на поддержку малого и среднего бизнеса.

Как действия отдела увязываются с поручениями президента России Владимира Путина о поддержке МСБ, сказать трудно. «Малые и средние компании в силу мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные ниши, формировать новые точки экономического роста, решать проблемы занятости, — цитировала Путина „Российская газета“. — Нужны комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные обеспечить реальную поддержку и поощрить частную деловую инициативу».

От безысходности пользователи рыбоводных участков обратились с письмом к свердловскому прокурору Сергею Охлопкову. «Мы вынуждены многократно объясняться в судах. И это несмотря на то, что суд неоднократно прекращал дело об административном правонарушении, — говорится в письме. — Убедительно просим вас, уважаемый Сергей Алексеевич, поручить полную и объективную проверку всех обстоятельств».

В пресс-службе свердловской прокуратуры пообещали дать комментарий позднее.

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