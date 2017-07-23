На Ямале введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки, соответствующее распоряжение губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал в воскресенье, 23 июля, рассказали «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
Кобылкин вместе с членами регионального оперативного штаба, специалистами ГКУ «Ямалспас», департамента природно-ресурсного регулирования округа облетел на вертолете территории, где обстановка наиболее сложная.
По данным на утро 23 июля, в автономном округе зарегистрировано 35 пожаров, 15 из них локализованы, один ликвидирован, общая площадь лесных пожаров составляет более 900 га. Напряженная ситуация в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах.
Сейчас на ликвидации пожаров работают почти четыре сотни сотрудников специализированных служб и подразделений Ямала, за дополнительными силами и средствами для тушения пожаров обратились в Свердловскую, Тюменскую область и в ХМАО. По словам главы ЯНАО, Екатеринбург уже оперативно дал положительный ответ, также власти ждут поддержки от Рослесхоза и Авиалесохраны. «Температурный режим в округе — предельный. И такая ситуация в ближайшее время сохранится, — комментирует обстановку губернатор Дмитрий Кобылкин. — Сейчас мы привлекаем все возможные дополнительные ресурсы».
Уточняется, что населенным пунктам прямой угрозы нет, в поселках за ситуацией постоянно наблюдают, в том числе добровольные дружины.
В подавляющем большинстве причинами возгораний, по предварительным данным, становятся грозы и повышенный температурный режим, в некоторых случаях — человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем в лесном фонде.
По прогнозам синоптиков, установившиеся высокие температуры воздуха (свыше +28 градусов С) и грозы продолжатся всю предстоящую неделю на большей части автономного округа.
В круглосуточном режиме работают региональный и муниципальные штабы по предотвращению ЧС. Мониторинг ситуации, принятие оперативных решений и мер происходит коллегиально.