Югра начинает экономить на рупоре пропаганды Филипенко

02:44 25 июля 2017 0

Сейчас в Югре две государственные телекомпании, а может остаться одна Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорский медиарынок ожидает глобальный передел — сообщество обсуждает вариант реформ в правительственной ОТРК «Югра», и возможную интеграцию ресурса с ГТРК «Югория» (окружного филиала ВГТРК).

ОТРК «Югра» была создана в 1998 году. Телерадиокомпания считается одним из многочисленных пиар-проектов экс-губернатора Александра Филипенко — «Югре» даже отдали часть здания рядом с правительством, где изначально планировалось поселить исключительно ГТРК «Югория». Окружная телерадиокомпания занималась не только теле- и радиовещанием, но и использовалась для организации трансляций с этапов Кубка Мира по биатлону, проходивших в Ханты-Мансийске. При Филипенко для «Югры» закупалось новейшее оборудование, а телеканал был даже включен в спутниковое вещание — посмотреть новости из ХМАО можно было, например, в Челябинске и Тюмени.

Изменения в идеологическом блоке принято связывать с заместителем губернатора Алексеем Шипиловым (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОТРК «Югра» практически полностью содержалась на бюджетные деньги, что уже в эпоху губернаторства Натальи Комаровой привело к череде скандалов. Оппозиция критиковала правительство за высокие затраты (в год из бюджета уходило примерно по 800 млн рублей), и в 2015 году власти заявили о сокращении финансирования, после чего ОТРК покинули нескольких известных журналистов и обладателей ТЭФИ.

По данным источников «URA.RU», сокращение выделяемых денег было связано и с тем, что часть функций «Югры» дублировала «Югория». Более того, ГТРК является единственной телекомпанией в ХМАО, у которой технический стопроцентный охват населения. «ГТРК местные жители еще иногда смотрят, хотя бы случайно попадая на врезки на федеральных телеканалах („Россия 1“ и „Россия 24“). В правительстве, наверняка, есть данные социологии, которые, я уверен, показали, что „Югру“, при огромном, до сих пор раздутом штате, при выделяемых сотнях миллионов из бюджета ежегодно, не смотрит вообще никто», — комментирует на условиях анонимности один из медиаменеджеров ХМАО.

«Югру» могла бы спасти пресловутая 21-я кнопка — это изменения в федеральной системе телевещания, когда в мультиплексе после обязательных 20 федеральных включается один общедоступный региональный телеканал.

Именно окружная телекомпания выиграла конкурс, и займет 21-ю кнопку в телевизорах жителей ХМАО с января 2018 года.

Недоверие между территориями так велико, что можно поверить даже в планы Тюмени захватить эфир и показывать свои позитивные новости Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Однако это же, по мнению инсайдера, и могло побудить власти ХМАО принять решение о реформе на медийном рынке. «В законе четко не прописано, на какой срок та или иная региональная телекомпания получает 21 кнопку. Сейчас говорят, что когда система запустится, в Минкомсвязи могут посмотреть на эффект и провести конкурсы заново. В этом случае в Югру могут зайти другие телеканалы. Например, ГТРК „Регион-Тюмень“, у которой формально есть лицензия телевещания на всю Тюменскую область, включая автономные округа. Это приведет к тому, что жители ХМАО будут смотреть новости про юг области, и достижения не губернатора ХМАО, а главы „матрешки“. У ГТРК „Регион-Тюмень“ сейчас есть ряд преимуществ над „Югрой“, а после слияния шансов отбиться от юга области будет намного больше», — считает источник.

По мнению другого источника агентства в кругу российских медиаменеджеров, власти ХМАО могут использовать схему, которую уже обкатали в Московской области. «Подмосковье-ТВ» (сейчас телеканал 360) управляется ОАО «Телевидение Подмосковья», принадлежащей ВГТРК и правительству Московской области. Федеральная телекомпания практически не вмешивается в политику регионального филиала, а совместное финансирование позволяет экономить на затратах и властям Подмосковья, и ВГТРК.

При такой схеме «Регион-Тюмень» не сможет лоббировать вопросы экспансии в автономный округ — информационные и пропагандистские задачи в Югре уже будет выполнять вновь созданная телекомпания с федеральным участием.

По данным собеседника «URA.RU», под нужды нового ТВ также будет создана специальная управляющая компания, в которую округ и ВГТРК вложатся активами «Югории» и «Югры». «Часть сотрудников придется сократить — не будет необходимости держать столько корпунктов. Эта телекомпания сможет вещать не только на 21-й кнопке мультиплекса, но и на региональных врезках „России“ и „Вести-24“. Остается вопрос, кто будет управлять этим медиа», — говорит источник в медиасфере округа.

Андрею Филатову приписывают сохранение влияния на кадры «Югры» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предполагается, что гендиректор «Югории» Тамара Сутягина уйдет на пенсию, а актив возглавит лояльный к местным властям менеджер из структур ВГТРК.

По другой версии, слияние «Югории» и «Югры» может быть инициировано первым вице-губернатором Алексеем Шипиловым, чтобы в процессе реорганизации получить контроль над главным региональным телевидением. Кадровую политику в ОТРК «Югра» долгое время контролировали экс-идеологи Илья Петров, Андрей Филатов, а также Елена Шумакова — принято считать, что сейчас телекомпанию возглавляют люди из команды губернаторского пресс-секретаря, а любые перестановки, а также сам контент медиа согласовывается именно с Шумаковой.

В самих телекомпаниях крайне скептически настроены к возможному слиянию. «Я не могу дать комментарий, поскольку не знаю эту историю», — заявила Тамара Сутягина.

Порядок с финансированием наводится во всех медиаактивах округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ее коллега из «Югры» Валерий Раевский более категоричен. «Я не слышал такую информацию и даже обсуждать не хочу. Это разные формы собственности, это даже юридически невозможно. ГТРК „Югория“ подчиняется федеральному ведомству. А у округа, как у самостоятельного субъекта РФ, есть свой медиахолдинг, включающий три площадки — телевидение, радио и Интернет. Не знаю, кому в голову могла такая идея придти», — заявил Валерий Раевский.

Официально в правительстве ХМАО отрицают какие-либо планируемые реорганизации ОТРК. «Задача по ликвидации ОТРК „Югра“ не стояла, не стоит и не рассматривается. Как раз наоборот, в связи с известной реформой в сфере телевещания, именно ОТРК „Югра“ должна обеспечить возможность исполнения на территории региона федерального закона об обеспечении доступа граждан к региональной и муниципальной социально значимой информации. Для муниципалитетов уже сейчас в тестовом режиме обеспечивается возможность новостных врезок с муниципальными новостными выпусками. В условиях наших отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, когда не везде есть интернет, наличие такой вещательной сети и таких возможностей жизненно необходимо, в том числе и в плане оповещения людей в случае ситуаций, таких как сейчас происходят во многих регионах в связи с пожарами и паводками», — прокомментировала Елена Шумакова.

Источник из окружения Алексея Шипилова также опроверг возможность переговоров с ВГТРК. «Мы ещё сделаем из „Югры“ достойный телеканал, руки вот только дойдут», — отметил инсайдер.

По мнению основателя консалтинговой группы Bakster Group Дмитрия Гусева, гипотетический отказ от содержания отдельного регионального канала оправдан с экономической точки зрения. Создание контента, привязанного к какой-либо определенной территории, в общем эфире федерального канала обходится в разы дешевле, нежели аналогичное производство исключительно силами региона. «Вы же занимаетесь спортом? А теперь представьте, что вы для этого создаете у себя в квартире тренажерный зал. Насколько это будет дороже того, чтобы просто купить абонемент в спортивный клуб, и получать на выходе тот же самый результат?», — комментирует эксперт-политолог.

Наследие губернаторов конца 90-х-«нулевых» все чаще подвергается пересмотру Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Как считает тюменский политолог Александр Безделов, сокращая собственное эфирное время и вступая в партнерские отношения с Москвой, региональные власти неизбежно потеряют возможности для продвижения личных политических интересов.

«Югра — это специфический регион. Очень много средств тратится на создание собственного контента. Больше тратят только Москва и Санкт-Петербург. Такой канал как „Югра“ есть только в Югре. Безусловно, по региональному контенту такое решение (ликвидация ОТРК — ред.), если оно будет, нанесет сильный удар. Однако, многие регионы давно ограничиваются присутствием только ВГТРК, такие примеры есть. Тем более, если речь идет о создании отдельного юридического лица, федеральный центр сможет идти на уступки, с ним можно будет вступать в переговоры», — рассуждает собеседник агентства.

Между тем обсуждается и еще одна версия — «Югра» показывает исключительно позитивный контент, а вот в «Югории» после частичного обновления команды все чаще выходят проблемные репортажи, показывающие недоработки как муниципальных, так и региональных властей. Объединение активов должно позволить правительству получить контроль над информацией, которая выходит в эфир на 2-й и 7-й кнопках телевизоров югорчан (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24»).