08 июля 2025

В ХМАО назначен директор крупного центра спасения

Директором «Центроспас-Югории» в ХМАО назначен Павел Семенов
© Служба новостей «URA.RU»
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Семенов получил должность врио директора «Центроспас-Югории» в феврале 2024 года
Семенов получил должность врио директора «Центроспас-Югории» в феврале 2024 года Фото:

Павел Семенов официально стал директором КУ «Центроспас-Югория». Ранее он занимал должность в статусе временно исполняющего обязанности.

«Директор — Семенов Павел Сергеевич», — следует из информации о руководстве, опубликованной на сайте учреждения. Первым замом числится Владимир Завадский.

По данным источника URA.RU в «Центроспасе», Семенов сначала сменил на посту экс-врио Андрея Евстигнеева. Это произошло в феврале 2024 года. Тогда в пресс-службе учреждения агентству отказались комментировать кадровые перестановки.

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Павел Семенов официально стал директором КУ «Центроспас-Югория». Ранее он занимал должность в статусе временно исполняющего обязанности. «Директор — Семенов Павел Сергеевич», — следует из информации о руководстве, опубликованной на сайте учреждения. Первым замом числится Владимир Завадский. По данным источника URA.RU в «Центроспасе», Семенов сначала сменил на посту экс-врио Андрея Евстигнеева. Это произошло в феврале 2024 года. Тогда в пресс-службе учреждения агентству отказались комментировать кадровые перестановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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