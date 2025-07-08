В ХМАО назначен директор крупного центра спасения

Семенов получил должность врио директора «Центроспас-Югории» в феврале 2024 года
Павел Семенов официально стал директором КУ «Центроспас-Югория». Ранее он занимал должность в статусе временно исполняющего обязанности.
«Директор — Семенов Павел Сергеевич», — следует из информации о руководстве, опубликованной на сайте учреждения. Первым замом числится Владимир Завадский.
По данным источника URA.RU в «Центроспасе», Семенов сначала сменил на посту экс-врио Андрея Евстигнеева. Это произошло в феврале 2024 года. Тогда в пресс-службе учреждения агентству отказались комментировать кадровые перестановки.
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