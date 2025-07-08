В Сургуте завоют сирены

Техническую проверку систем оповещения о ЧС запустят на ГРЭС-1
В Сургуте (ХМАО) 10 июля включат сирены на ГРЭС-1. Об этом на своем сайте сообщило управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута.
«10 июля с 10.00 до 11.00 Сургутской ГРЭС-1 будет проводиться техническая проверка локальной системы оповещения с запуском электросирен. Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о весенней проверке работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях во всех муниципалитетах ХМАО. Процедура продлилась около пяти минут.
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