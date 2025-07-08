08 июля 2025

В Сургуте завоют сирены

В Сургуте проверят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях 10 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Техническую проверку систем оповещения о ЧС запустят на ГРЭС-1
Техническую проверку систем оповещения о ЧС запустят на ГРЭС-1 Фото:

В Сургуте (ХМАО) 10 июля включат сирены на ГРЭС-1. Об этом на своем сайте сообщило управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута.

«10 июля с 10.00 до 11.00 Сургутской ГРЭС-1 будет проводиться техническая проверка локальной системы оповещения с запуском электросирен. Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о весенней проверке работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях во всех муниципалитетах ХМАО. Процедура продлилась около пяти минут.

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В Сургуте (ХМАО) 10 июля включат сирены на ГРЭС-1. Об этом на своем сайте сообщило управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута. «10 июля с 10.00 до 11.00 Сургутской ГРЭС-1 будет проводиться техническая проверка локальной системы оповещения с запуском электросирен. Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о весенней проверке работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях во всех муниципалитетах ХМАО. Процедура продлилась около пяти минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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