Кланы ХМАО начали борьбу за пост замгубернатора по экономике после отставки Афанасьева. В югорском политистеблишменте называют как минимум три кандидатуры, которым прочат эту должность.
«В кулуарах муссируются слухи о том, что на этот пост может претендовать недавно уволившаяся замглавы тюменского Инвестагентства Ильяна Багишева (экс-директор депэкономики Нижневартовска, переехавшая в 2022 году). Ставленники одного из замов губернатора лоббируют кандидатуру главы депимущества Светланы Петрик. И в СМИ недавно просочилась информация, что на эту должность якобы рассматривают бывшего вице-президента тюменского „Запсибкомбанка“ Марину Андрееву, которая недавно переехала в Ханты-Мансийск, укрепив команду куратора промблока Натальи Огородниковой, ранее работавшей в банковском секторе», — сообщает инсайдер.
Несколько источников, близких к Белому дому, опровергли слухи о рассмотрении указанных претенденток на должность зама по экономике.
«Ни одна из кандидатур не обсуждается в правительстве. Переход Петрик с поста одного главы департамента на место директора депэкономики лишен смысла. Увольнение Багишевой — просто совпадение по времени. Что касается, Андреевой, то у нее нет опыта госслужбы. Она намерена серьезно расширить полномочия „Фонда развития Югры“ в части инвестиций и работы с банковским сектором, для этого и была приглашена в ХМАО. Пока на рассмотрении два кандидата, также с опытом работы в Тюмени. Но губернатору Руслану Кухаруку необходимо время, чтобы окончательно определиться. А пока врио Афанасьева назначен его бывший первый зам Утбанов. У него тоже нет шансов получить кресло главы депэконома», — сообщает инсайдер.
Другой источник также подтвердил, что решение пока не принято. «Все должно решиться к августу», — уточнил собеседник. Комментарий департамента внутренней политики ожидается.
Замгубернатора, также возглавлявший департамент экономического развития Югры, Сергей Афанасьев уволился из правительства по собственному желанию. Его последним днем работы стало 4 июля. Экс-чиновнику прочат переход в одну из госкорпораций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!