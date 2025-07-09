Кланы ХМАО начали борьбу за пост замгубернатора по экономике. Инсайд

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Кланы вступили в борьбу за портфель главного югорского экономиста
Кланы вступили в борьбу за портфель главного югорского экономиста Фото:

Кланы ХМАО начали борьбу за пост замгубернатора по экономике после отставки Афанасьева. В югорском политистеблишменте называют как минимум три кандидатуры, которым прочат эту должность.

«В кулуарах муссируются слухи о том, что на этот пост может претендовать недавно уволившаяся замглавы тюменского Инвестагентства Ильяна Багишева (экс-директор депэкономики Нижневартовска, переехавшая в 2022 году). Ставленники одного из замов губернатора лоббируют кандидатуру главы депимущества Светланы Петрик. И в СМИ недавно просочилась информация, что на эту должность якобы рассматривают бывшего вице-президента тюменского „Запсибкомбанка“ Марину Андрееву, которая недавно переехала в Ханты-Мансийск, укрепив команду куратора промблока Натальи Огородниковой, ранее работавшей в банковском секторе», — сообщает инсайдер.

Несколько источников, близких к Белому дому, опровергли слухи о рассмотрении указанных претенденток на должность зама по экономике.

«Ни одна из кандидатур не обсуждается в правительстве. Переход Петрик с поста одного главы департамента на место директора депэкономики лишен смысла. Увольнение Багишевой — просто совпадение по времени. Что касается, Андреевой, то у нее нет опыта госслужбы. Она намерена серьезно расширить полномочия „Фонда развития Югры“ в части инвестиций и работы с банковским сектором, для этого и была приглашена в ХМАО. Пока на рассмотрении два кандидата, также с опытом работы в Тюмени. Но губернатору Руслану Кухаруку необходимо время, чтобы окончательно определиться. А пока врио Афанасьева назначен его бывший первый зам Утбанов. У него тоже нет шансов получить кресло главы депэконома», — сообщает инсайдер.

Другой источник также подтвердил, что решение пока не принято. «Все должно решиться к августу», — уточнил собеседник. Комментарий департамента внутренней политики ожидается.

Замгубернатора, также возглавлявший департамент экономического развития Югры, Сергей Афанасьев уволился из правительства по собственному желанию. Его последним днем работы стало 4 июля. Экс-чиновнику прочат переход в одну из госкорпораций.

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Кланы ХМАО начали борьбу за пост замгубернатора по экономике после отставки Афанасьева. В югорском политистеблишменте называют как минимум три кандидатуры, которым прочат эту должность. «В кулуарах муссируются слухи о том, что на этот пост может претендовать недавно уволившаяся замглавы тюменского Инвестагентства Ильяна Багишева (экс-директор депэкономики Нижневартовска, переехавшая в 2022 году). Ставленники одного из замов губернатора лоббируют кандидатуру главы депимущества Светланы Петрик. И в СМИ недавно просочилась информация, что на эту должность якобы рассматривают бывшего вице-президента тюменского „Запсибкомбанка“ Марину Андрееву, которая недавно переехала в Ханты-Мансийск, укрепив команду куратора промблока Натальи Огородниковой, ранее работавшей в банковском секторе», — сообщает инсайдер. Несколько источников, близких к Белому дому, опровергли слухи о рассмотрении указанных претенденток на должность зама по экономике. «Ни одна из кандидатур не обсуждается в правительстве. Переход Петрик с поста одного главы департамента на место директора депэкономики лишен смысла. Увольнение Багишевой — просто совпадение по времени. Что касается, Андреевой, то у нее нет опыта госслужбы. Она намерена серьезно расширить полномочия „Фонда развития Югры“ в части инвестиций и работы с банковским сектором, для этого и была приглашена в ХМАО. Пока на рассмотрении два кандидата, также с опытом работы в Тюмени. Но губернатору Руслану Кухаруку необходимо время, чтобы окончательно определиться. А пока врио Афанасьева назначен его бывший первый зам Утбанов. У него тоже нет шансов получить кресло главы депэконома», — сообщает инсайдер. Другой источник также подтвердил, что решение пока не принято. «Все должно решиться к августу», — уточнил собеседник. Комментарий департамента внутренней политики ожидается. Замгубернатора, также возглавлявший департамент экономического развития Югры, Сергей Афанасьев уволился из правительства по собственному желанию. Его последним днем работы стало 4 июля. Экс-чиновнику прочат переход в одну из госкорпораций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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