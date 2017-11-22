Чистка среди горожан повысит предвыборную явку на 5-7%

11:58 22 ноября 2017 0

Районные администрации вычистят из избирательных списков всех зэков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Районные администрации Екатеринбурга актуализируют реестр сведений об избирателях, имеющих право принять участие в выборах президента РФ в марте 2018 года и депутатов гордумы в сентябре того же года. Указание спущено с самого «верха» — среди избирателей главы государства не должно быть ни одной «мертвой души».

Как заявил «URA.RU» заместитель сити-менеджера уральской столицы Сергей Тушин, подобная работа проводится перед началом каждой предвыборной кампании. Однако не всегда она выполняется в полном объеме. «У нас, к сожалению, были обращения о том, что на протяжении целого ряда выборов в списки включались избиратели, физически не проживающие в своем округе», — пояснил чиновник.

Илья Захаров способен объяснить «на пальцах» многие сложные вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров также признает, что призванные следить за перемещениями граждан государственные службы не всегда справляются с поставленными перед ними задачами в текущем режиме. В результате в число избирателей необоснованно вносятся сменившие место жительства, отправленные в тюрьму или в армию, признанные недееспособными граждане. Для устранения подобных ошибок в каждом районе города создано по рабочей группе, в которую помимо муниципальных чиновников вошли представители паспортных служб, военкоматов и ФМС.

После завершения зачистки районные администрации направят обобщенные сведения сити-менеджеру Екатеринбурга. В дальнейшем из мэрии они попадут в территориальные избиркомы, которые утвердят обновленные списки избирателей на местах.

Илья Захаров затруднился сказать, насколько большой объем «мертвых душ» содержится в действующих сегодня списках. Но глава комиссии уверен, что их исключение позволит значительно поднять явку как на президентских, так и на думских выборах. «Только за счет общего уменьшения числа избирателей она, по нашим расчетам вырастет на 5-7%», — говорит чиновник.

Одновременно с основной задачей созданные в районах рабочие группы решают и другую — формируют проект новой нарезки одномандатных округов на выборах в муниципальный парламент. На ближайшем заседании Заксобрания будет принято решение об увеличении их числа на 50%. «Как и в предыдущие кампании, мы формируем границы округов на основании пожеланий районных администраций, руководители которых как никто другой хорошо знают ситуацию на местах», — пояснил Захаров.

Какими будут границы одномандатных округов, пока не знает никто Фото: Анна Майорова © URA.RU

И Сергей Тушин, и Илья Захаров настаивают, что обновление списка — не связанная с политикой процедура, направленная исключительно на выполнение требований законодательства. Однако опрошенные «URA.RU» будущие участники думской кампании склонны видеть в происходящем скрытый подтекст.

Известный политконсультант, в частности, напоминает, что на предыдущих выборах возбуждались уголовные дела против председателей участковых избиркомов, допустивших выдачу бюллетеней «мертвым душам» для фальсификации итогов голосования. «Предстоящие выборы президента особо важны для Кремля. По нашей информации, указание о зачистке списков поступило из Москвы. В Кремле дали понять, что даже единичные случаи обнаружения в списках не существующих в реальности избирателей будет расцениваться как большой минус, чреватый для властей соответствующего региона серьезными оргвыводами», — говорит эксперт.

Будущий кандидат в депутаты уверен, что администрация города может использовать актуализированные списки для обновления свой базы для проведения агитации за пул своих кандидатов: «Чиновники получат доступ к личным данным, на основании которых также смогут определить число бюджетников в том или ином округе, определить стратегию работу с избирателями, составлять маршрутные листы для агитаторов и рассылки газет».

Он также недоумевает, откуда в избирательных списках в Екатеринбурге накопилась столь существенная ошибка: «Списки должны были обновиться на областных выборах в 2016 году». Но конкретных данных привести не смог. В любом случае, данная кампания по уточнению списков уникальна по своим масштабам.