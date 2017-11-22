«В одностороннем порядке расторгли контракты со 196 поставщиками»

04:46 22 ноября 2017 0

Василий Старков не боится жестких решений. Накануне он заявил, что его министерство не собирается оплачивать работы по благоустройству проспекта Ленина, которые вел «Атомстройкомплекс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голосование за лучшего государственного служащего Свердловской области в 2017 году завершено. Из лонг-листа, составленного нашими журналистами, был составлен короткий список: всего семь человек. Наши читатели отдавали свои голоса, формируя тройку лидеров. Ее участникам оценки ставили эксперты: бизнесмены, общественные деятели, представители культурной среды. Эта тройка: глава минтранса Василий Старков, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов и глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

Накануне мы опубликовали разговор с Дмитрием Нисковских, а сегодня познакомим вас с Василием Старковым. Вручение награды победителю произойдет в четверг, 23 ноября, на ежегодной церемонии «Делового квартала» «Человек года» в театре юного зрителя.

Через три дня исполнится ровно год, как он был назначен на должность министра транспорта и связи Свердловской области. Несмотря на столь короткий срок, при нем в регионе развернулось самое масштабное дорожное строительство, что и оценили, как журналисты, так и рядовые (и не совсем рядовые — речь все же о наших читателях) свердловчане. В интервью Василий Старков рассказал, когда в Екатеринбурге появится вторая ветка метро, почему горожане должны отказаться от личных автомобилей и зачем он ездит на общественном транспорте.

Василий Старков занял первое место по итогам голосования читателей «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Василий Владимирович, повод для нашего интервью — решение нашей редакции и нескольких тысяч наших читателей, что Вы можете быть примером для других государственных служащих, решение о Вашем выдвижении в номинации «Чиновник года». Как Вы относитесь к подобным церемониям и награждениям?

— Буду расценивать это как обратную связь. Своеобразный рейтинг, как общество оценивает состояние дорог у нас в регионе.

— Читатели агентства голосовали за Вас, отдавая должное тому, что в регионе развернулось самое масштабное дорожное строительство. Дело действительно в управленце или просто стали больше денег выделять на дороги?

— Я думаю, что все в комплексе. Из принципиального, мы приняли решение о переходе на малозатратные мероприятия. Отказались от части капитальных ремонтов, отказались от больших инфраструктурных проектов, для того, чтобы привести в нормативное состояние именно проезжую часть. Если так навскидку сказать, то за два года, мы поменяли покрытие на протяженности дорог более тысячи километров. Представляете? Это же 20% дорог в области. Не могу вспомнить, когда такое было ранее.

— В чем заключается лично ваш вклад?

— Организация работы в команде. Не зря же мы называем себя министрами. Эффект во многом и зависит от того, насколько правильно была организована работа, как были доведены средства, как расставлялись задачи и приоритеты.

Министр транспорта поддержал горожан, раскритиковавших отремонтированный проспект Ленина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— До этого вы возглавляли Управление автодорог. Работа в должности министра сильно отличается от того, что вы делали раньше?

— Если честно, в министерстве сложнее. Во-первых, на работу приходится тратить все свое время, и не только рабочее, но и отпуск, и выходные. Губернатор ставит задачу войти в тройку лидеров, и это не просто декларация. Соответственно, когда ты находишься в подрядной организации, и твоя задача правильно контрактоваться, выгодно закупить строительные материалы, работать на собственную прибыль, — это одно. А когда ты отвечаешь за отрасль в целом, за то, чтобы люди чувствовали себя на дорогах безопасно и комфортно — уже другое.

— В каком состоянии находилось министерство, когда вы его возглавили?

— Не могу сказать ничего плохого, потому что до этого я четыре года работал в должности замминистра. После моего небольшого перерыва мало, что поменялось.

— Профессия министра не самая безопасная: находишься под лупой внимания и общественности, и силовиков, и завистников. Как Вы для себя решили это обстоятельство?

— Действительно, существуют мероприятия, которые не у всех вызывают положительную реакцию. Например, в этом году, чтобы выполнить федеральную программу и программу комплексного развития Безопасные и качественные дороги, нам пришлось в одностороннем порядке расторгнуть контракты со 196 недобросовестными поставщиками. Конечно, это серьезное решение, которое, наверное, не всеми положительно оценивалось. Но это наша работа, если ты пришел на должность министра, в первую очередь должен служить обществу.

Старков обещает, что старые трамваи модернизируют до неузнаваемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А вообще, есть какой-то рецепт, как избежать коррупционных подозрений?

— Наверное, каких-то универсальных решений не существует. Есть одна модель, когда точно можно избежать — просто ничего не делать. Но она нам не подходит. В любом случае есть риски, и чтобы их минимизировать, надо формировать команду, привлекать экспертов, советоваться, слышать мнения других. И уже исходя из этого принимать решения.

— Новые лица в правительстве кажутся очень закрытыми. С журналистами напрямую фактически не общаются. Это новые установки областной власти или личные убеждения?

— Я вам честно скажу, что не замечаю такого. Стараюсь максимум времени уделять ответам на вопросы. Если это не всегда получается, ну, к сожалению, такой график. Уж точно никаких поручений типа: «ребята, держим все в себе» нет.

— Знаю, что вы иногда пользуетесь общественным транспортом. Зачем?

— Я слышал комментарии по этому поводу, люди считают это профанация. На самом деле, это такая разгрузка. Когда ты после суетной рабочей недели, наговорившись вдоволь с органами исполнительной власти, с другими деятелями, садишься в автобус. Едешь, отвлекаешься от мыслей, смотришь на город, на людей, и получаешь от этого какую-то дополнительную энергию.

— Наверное, это еще и способ проверить, как работает общественный транспорт?

— Да, конечно.

Чтобы в Екатеринбурге появилась новая ветка метро, городу нужно победить в борьбе за Экспо-2025 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— В этом году было много споров вокруг транспортной реформы в Екатеринбурге. На ваш взгляд, нужно ли было ее откладывать до 2019 года, или стоило запустить уже в этом?

— Я считаю, что решение, принятое губернатором, абсолютно верное, то есть в той конфигурации в которой предполагалось, ее нельзя было внедрять, слишком много было бы ошибок, последствий. Тем не менее менять схему нужно.

— Какие самые принципиальные ошибки были допущены?

— В некоторых моментах ставка делалась на один вид транспорта, допустим, на электротранспорт. В итоге с трамвайного маршрута полностью удалялись маршрутки, автобусы. А вдруг проблемы с электроэнергией? А альтернативных маршрутов нет.

— Почему вовсе не оставить все, как есть? Люди не жалуются.

— Надо понимать, что кроме удобства, есть такая вещь, как затратность для бюджета. Необходим баланс.

— Считаете, удобно ездить с пересадками?

— При оптимальном подходе к их расстановке, думаю, возможно. Но их должно быть минимальное количество, не больше одной, край — двух. Если действительно будет быстрее, перейти с одного автобуса на другой при отсутствии очередей, при отсутствии препонов, то не вижу проблем.

Министр еще года не проработал в должности, а уже успел завоевать уважение у свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Недавно звучало предложение сделать платным въезд в центр Екатеринбурга. Вы поддерживаете эту инициативу?

— Я считаю, что делать для всех платным въезд в центр города пока — преждевременная мера. Есть другие инструменты для того, чтобы навести порядок с пробками. Может быть не платный въезд, но какие-то правила по завозу грузов в центр города должны появиться.

— Когда в Верхнюю Пышму из Академического пойдет трамвай?

— К концу 2019 года.

— Кстати, сожалеете, что трамвай R1, представленный Уралвагонзаводом в 2014 году, не будет запущен в серийное производство? Он мог бы стать фишкой Екатеринбурга.

— Здесь я смотрю с точки зрения технико-экономического сопоставления. Если говорить о том, что этот «Айфон на колесах» стоил бешенных денег, то в любом случае, его серийный запуск был бы неподъемным для бюджета. Поэтому есть решения более эффективные и менее затратные.

— А вам он нравился?

— Красиво, да. Но, вот у меня есть Айфон и, если честно, я не всегда удовлетворен его работой. Да, он красивый, но некоторые вещи в Андроиде мне нравятся больше.

Старков считает трамвай R1 неоправданно дорогим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— К слову об «андроидах», когда в городе появятся новые трамваи и что за модель это будет?

— Будем пробовать глубокую модернизацию имеющихся трамваев «Татра Т3». С виду и функционально это будет новый трамвай с участком низкого пола, с отоплением, со всеми айти-примочками типа бегущей строки и голосового сопровождения по остановкам. Для горожан это будет новый трамвай.

— Совсем отказаться от трамваев нельзя?

— Думаю, не стоит. Трамвай работает на грани безубыточности. Поэтому с учетом имеющейся инфраструктуры это было бы неправильно.

— Вы уже сказали про беспрецедентный по объемам ремонт дорог. В следующем году темпы сохранятся?

— Я думаю, что к концу года мы должны подтвердить тот же объем денежных средств — порядка двух миллиардов рублей.

— И где планируете вести основные работы в следующем году?

— В Екатеринбурге темпы строительства не снижаются. Конечно, мероприятия, связанные с подготовкой к ЧМ-2018 практически завершены. Но объем средств на ремонт дорожной сети Екатеринбурга не снижается. Порядка 1,5 млрд рублей на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры будет предусмотрено.

Министр старается прислушиваться к мнению общественников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А определили уже какие-то горячие точки?

— Например, у нас ОНФ составил топ убитых дорог. Мы выехали, посмотрели и включили десять этих дорог в программу. У нас есть свой подробный перечень, он уже вывешен на обсуждение на сайте министерства.

— Пройдет чемпионат. Объемы финансирования снизятся?

— Пока есть проблемы, думаю, что решения в пользу выделения средств столице Урала будут приниматься.

— Еще одна долгоиграющая тема для Екатеринбурга — метро. Когда появится вторая ветка?

— В любом случае, пока мы не сможем опереться на федеральную поддержку этого проекта, а я понимаю, что в среднесрочной перспективе этого не произойдет, мы вряд ли сможем приступить к реализации темы метро.

— А проект Экспо-2025 может стать тем драйвером, благодаря которому в городе начнут строить новые станции?

— Думаю, когда мы выиграем и будет принято решение по проведению Экспо в Екатеринбурге, это будет толчок абсолютно для всего. В целом — это будет бум экономики.