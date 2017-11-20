«Я бы хотел, чтобы Владимир Путин позвонил мне и сказал…»

22:35 20 ноября 2017 0

Дмитрий Нисковских участвует в проекте администрации президента — «Лидеры России». Себе в наставники мэр хочет самого статусного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голосование за лучшего государственного служащего Свердловской области в 2017 году завершено. Кандидатов на этот статус трое: глава минтранса Василий Старков, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов и глава Сысерти Дмитрий Нисковских. С сегодняшнего дня и до самой церемонии награждения, где будет объявлен победитель, мы будем рассказывать вам об этих заслуженных уральцах.

Сейчас представляем Дмитрия Нисковских: в начале года он был амбициозным министром инвестиций и развития Свердловской области, а теперь руководит уральской Рублевкой. В интервью наш собеседник рассказал, как изменилась его жизнь с переходом на новую должность, зачем ему это было нужно и почему он ждет звонка президента Владимира Путина.

— Дмитрий, повод для нашего интервью — решение редакции и нескольких тысяч наших читателей, что вы можете быть примером для других государственных служащих, решение о вашем выдвижении в номинации «Чиновник года». Как вы относитесь к подобным церемониям и награждениям?

— Журналисты — это ведь у нас «четвертая» власть. Поэтому очень приятно быть номинантом. Сама по себе формулировка, что меня номинировали, потому что я решился перейти из министерства на муниципальный уровень, достаточно спорная. Тем не менее, спасибо.

— То есть когда вы принимали решение уйти с министерского постав в мэры, вы не думали о том, как это красиво выглядит со стороны?

— Я вообще никак не рассматривал это с точки зрения какой-то иерархии в системе государственного управления. Это история про личностное развитие, поиск новых смыслов в работе. Еще до того, как стать министром, я Евгению Владимировичу [Куйвашеву, губернатору Свердловской области] говорил, что готов пойти поработать в муниципалитет, если это будет необходимо.

Мэр уральской Рублевки показывает свои владения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Зачем это молодому политику?

— А что? Наш губернатор, например, прошел все ступени муниципальной службы. Он сказал, что, если я справлюсь, то для это будет реально большой скачок в личностном развитии, в мировоззрении, в понимании того, как вообще сегодня происходит управление нашим государством.

— А, может быть, вы устали от большой ответственности министра и ушли на покой?

— Это не та работа, которая обеспечивает какой-то комфорт, уют и спокойствие. Сфера ЖКХ тут находится в очень сложном состоянии. Практически у всех муниципальных предприятий тяжелое финансовое состояние. Некоторые из них уже находятся в процедуре банкротства. Например, автотранспортное предприятие. А перевозки тут являются одним из ключевых социальных элементов, потому что округ состоит из 38-ми населенных пунктов. Сейчас просто необходимо остановить банкротство.

— То есть быть министром все-таки проще?

— Там есть четкая программа. Иерархическая структура. Есть грамотный куратор, который всегда может подсказать. А здесь необходимо самому во все вникать, определять приоритеты. Вся полнота ответственности лежит на тебе.

— Были ли те, кто вас отговаривал? А те, кто наоборот поддерживал?

— 50 на 50. Кто-то спрашивал: «за что?». Кто-то говорил: «зачем тебе это надо?», «от тебя избавляются». Но я для себя тогда уже решение принял и особо внимания на это не обращал.

Дмитрий Нисковских, как патриот своей работы, пьет чай исключительно из кружек из сысертского фарфора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Сысерть — правда «уральская Рублевка»?

— Это, конечно, хороший бренд, который надо поддерживать и развивать. Здесь, действительно, живет очень много состоятельных людей. Но, та инфраструктура, которая сегодня здесь есть, то состояние дорог, уличного освещения, благоустройство — оно не соответствует понятию «Рублевка». Не хочется, конечно, этот миф развеивать.

— Состояние дел, которое вы увидели, оказавшись в должности главы, отличалось от того, каким оно виделось со стороны?

— Изначально я смотрел на все через призму тех возможностей, которые у меня были в правительстве. Но должность теперь другая и определенные встречи не дают того результата, на которые ты рассчитываешь. Это отрезвляет. Здесь уже нельзя размышлять так: если не дадут нам денег на уличное освещение, то мы не будем этим заниматься. Мы в любом случае должны этим заниматься.

— Какие распоряжения дали, будучи мэром?

— Тоннами подписываются разные документы [смеется]. С моей стороны была сформулирована позиция по тщательному анализу тех предложений, которые касаются перевода сельскохозяйственных земель под дачное строительство. Мы эти процессы полностью остановили. Есть территории, которые, с точки зрения экономики нужно не застраивать, а вовлекать в промышленное или логистическое производство. Это будет экономически целесообразно.

Старый сысертский завод должен превратиться в бизнес-инкубатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Министерство финансов Свердловской области на согласительной комиссии выделило вам в четыре раза меньше запрошенной суммы. Вы сразу знали эту пропорцию и просили в четыре раза больше?

— Я был и депутатом областной Думы, и в правительстве работал. Конечно, я знаю, что могут и не дать. Но просить надо всегда больше. Пока одобрили порядка 75-ти миллионов из 300 [запрошенных]. Но бюджет еще не принят. Рассчитываю, что по ряду направлений все-таки добавят.

— Ваш срок полномочий — пять лет. Опишите какие-то основные параметры Сысерти 2022 года?

— За пять лет мы должны создать независимую автономную систему уличного освещения. Будем благоустраивать дороги. Выстраивать сеть тротуаров.

Большой блок вопросов касается модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Мы должны сделать его безубыточным, как минимум. Про прибыль я пока зарекаться даже не буду.

Ну, и, наверное, если говорить про экономику, то наша территория должна за эти пять лет создать ряд перспективных производств в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, в промышленности, в логистике и туризме. Необходимо провести комплексное благоустройство набережной нашего Сысертского пруда. Планируем создать на территории старого завода некий бизнес-инкубатор. Там должны появиться рестораны, гостиницы, инфраструктура для продажи ремесленнических изделий, и фермерских производств.

Новый кабинет в администрации Сысерти по размерам не уступает тому, что был в правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Ощущение, что планов не на один срок. Как вам перспектива всю жизнь проработать в должности мэра?

— Я такие далекие планы пока не строю.

— Расскажите о бытовых последствиях изменения статуса. Уже переехали из Екатеринбурга?

— Пока еще не переехал. Делаю ремонт в квартире, которую мне дали на территории Гранатовой бухты. 30 квадратных метров в пятиэтажке. Обычная «хрущевка».

— А кабинет хуже или лучше правительственного?

— В правительстве у меня не было кабинета министра. Я сидел в кабинете зама. А кабинета министра так и не дождался (смеется). Здесь, наверное, чуть больше.

— А служебная машина какая сейчас?

— Сейчас у меня «Рено-Логан». Раньше была «Тойота-Камри». Машина — это средство передвижения. Поэтому я вполне комфортно себя чувствую на «Логане».

— А что с зарплатой?

— Почти одинаковая. Чуть больше 100 тысяч рублей.

Еще одна задача Нисковских — превратить Сысерть в туристический центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Евгений Куйвашев неоднократно говорил, что для развития государственной карьеры обязательно нужно пройти через муниципальную работу. Об этом же говорил и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вы готовитесь к чему-то большему?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. К тому же я офицер. Определенное время носил погоны, старшим лейтенантом ушел из структуры МЧС. Поэтому, если все будет очень хорошо здесь получаться, то я более чем уверен, что будут какие-то интересные перспективные предложения. А если я не справлюсь с той работой, которую мне доверили, то о каких перспективах может идти речь. Поэтому, на сегодняшний день, я максимально пытаюсь сконцентрироваться на работе, которая есть. В любом случае, во время этой работы собираюсь дальше развиваться, учиться, получать дополнительное какое-то образование. В частности, вот я участвую в проекте «Лидеры России».

— Участвуете как селебрити или мечтаете о каком-то звездном наставнике?

— Конечно, я бы хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин был моим наставником. Чтобы он мне позвонил, сказал: «Здравствуйте, Дмитрий. Вы участвуете в проекте «Лидеры России»?»». Как позвонил челябинским дольщикам (смеется).

По словам Дмитрия, в Белый дом сейчас он заглядывает не часто. Только на официальные совещания Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Ваша карьера публична и развивается на всеобщем обозрении. Парень из пожарной части, «Политзавод», депутат облдумы, вынужденно — советник премьера, высокая оценка Хинштейна, новый взлет при нынешнем губернаторе. Можете дать какие-то советы, лайфхаки тем, кто вдохновляется вашей карьерой и хочет ее повторить?

— Работать. Верить в то, что ты делаешь и понимать, чего хочешь. Максимально использовать все шансы, которые тебе дает судьба. Если бы я, например, не пошел в «Политзавод», все было бы для меня по-другому.

— А были периоды, когда вы хотели уйти из политики?

— Я не так давно здесь нахожусь. И даже не считаю, что я в какой-то политике. Политическая история — это Пучдемон проводит референдум по независимости Каталонии. Или там, не знаю, Саакашвили собирает какой-нибудь майдан. В моем случае это просто работа. Я служащий.

Нисковских — один из трех кандидатов в номинации от «URA.RU» «Чиновник года» — на премии «Человек года-2017» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Как вам удается избегать коррупционных подозрений в ситуации, когда кажется сам вход в эту систему уже уничтожает репутацию?

— Я понимаю, что много фактов, которые, сформировали такое негативное отношение к чиновникам. Но там, где я работал, все сотрудники, мои коллеги — все работают за зарплату. За небольшую зарплату.

— У вас много друзей бизнесменов, спортсменов. Вам нравится их жизнь? Вызывает зависть?

— Нет, я очень рад за ребят. Когда они выигрывали на чемпионатах мирах, на Олимпиаде завоевывали медали, мне было очень приятно, что это мои друзья, что мы с ними вместе тренировались. Я тоже состоялся, как личность, но в чем-то другом. Я очень рад, что именно в тот момент, когда мне нужно было сделать выбор, я пошел по этому пути. Потому что, ну, не факт, что я бы стал олимпийским чемпионом.