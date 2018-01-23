Зачем ФСБ решила остановить вредные производства летом 2018 года

19:34 23 января 2018 2

ФСБ провела веерную рассылку в сотни российских предприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приостановка или торможение работы опасных производств на время чемпионата мира по футболу может обойтись экономике в миллиарды рублей, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК, экономист Игорь Николаев.

Как ранее сообщил «Коммерсант», сотни российский компаний получили письма от ФСБ с требованием приостановить работу вредных производств в июне—июле 2018 года. Так, только в Свердловской области остановка может затронуть заводы «ВСМПО-Ависма», НЛМК, РМК и ТМК. Уведомление получили даже те предприятия, которые находятся в сотнях километрах от городов, в которых будут проводиться футбольные матчи. Среди них — Белоярская АЭС, которая находится в 60 километрах от Екатеринбурга.

Чемпионат мира 2018 — первое международное мероприятие, которое будет проходить сразу в десятке городов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие государства предпринимают такие меры накануне крупных международных мероприятий, говорит президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. «Правительства всегда действуют так на Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных мероприятиях, которые имеют серьезное политическое значение. Если есть хоть малейшая химическая, радиоактивная и иная угроза, предприятие закрывается либо меняется его технологический цикл», — рассказал эксперт «URA.RU». Он вспоминает ситуацию Олимпиады 1980 года: «Тогда было оперативное решение Политбюро, и все без разговоров брали под козырек».

В тех предприятиях, где цикл производства остановить нельзя, будет меняться сама схема работы. Например, так будет происходить в АЭС. «У АЭС есть различные режимы. Там будет снижена нагрузка на наиболее важные энергетические блоки, чтобы основные технологические узлы не работали в режиме максимального напряжения», — отмечает Линдер.

Речь будет идти в большей степени об усилении охраны производства, нежели о консервации предприятий, полагает эксперт в области комплексной безопасности группы компаний «Витязь» Петр Фефелов. «В 80-е действительно было проще: не было коммерческих предприятий. Тогда все работало на престиж страны, и если тебе дали команду — то выполняй. Сейчас сложнее. Да и технологии изменились: многое оборудование, если его остановить теперь, попросту выйдет из строя», — рассказал эксперт «URA.RU». Он полагает, что, скорее всего, речь будет идти о сокращении рабочего дня сотрудников и переходе режима работы на ночное время.

Силовики начали переговоры даже с двумя российскими АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров вообще не припоминает, чтобы столь серьезные меры принимались когда-либо еще. «Я долго служил в КГБ, затем в ФСБ и таких серьезных ограничений не помню. На мой взгляд, такая ситуация вызвана чем-то особенным», — говорит Гончаров.

Новость о закрытии предприятий вызвала ажиотаж, потому что такого действительно не происходило очень давно, говорит Николаев. «То, что происходит сейчас — это действительно некий форс-мажор. Последнее крупное мероприятие, которое мы проводили — это Олимпиада в Сочи в 2014 году. Она проходила в непромышленном городе. Сейчас ареал проведения серьезно расширился, в том числе и на города, в которых есть вредные производства», — говорит экономист.

Он прогнозирует серьезные потери для экономики. «Речь идет о крупных производствах, которые работают с сотнями контрагентов, а значит, негативный эффект от их остановки пойдет по цепочке. Я думаю, потери будут исчисляться миллиардами рублей», — считает Николаев.

При этом он полагает, что государство постарается частично возместить убытки, чтобы не вызывать большого скандала. «Попытки закрыть предприятия вызовут правомерную постановку вопроса: „А почему я должен страдать?“. Если никакого возмещения не будет, мы рискуем получить большой скандал. Я уверен, что государство предоставит определенные преференции. Компенсации будут, но их постараются не афишировать», — говорит экономист.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. Среди них, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.