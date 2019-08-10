Депутаты заявили о возврате россиянам советских вкладов

Идея депутатов вернуть советские вклады наверняка понравится россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банковские вклады времен СССР могут быть возвращены. Этот вопрос активно обсуждается в Госдуме. Представители «Справедливой России» и КПРФ предлагают варианты компенсации. Главное, как утверждают авторы инициативы, чтобы люди в конечном итоге не получили копейки.

Речь идет о сбережениях до 20 июня 1991 года. Механизм выплаты таких компенсаций уже предусмотрен действующим законодательством, однако с 2003 года его реализация была заморожена. Позднее закон вообще был приостановлен до 1 января 2022 года.

Депутаты озаботились возвратом советских вкладов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), сумма долга, которая осталась у государства перед населением, превышает 100 трлн рублей. По его словам, долг можно конвертировать в ценные бумаги с обязательством долгосрочного погашения: «В таком случае появятся инструменты, которые гарантируют выполнение обязательств».

Другая схема, по его словам, заключается в том, чтобы ежегодно выделять из бюджета на компенсации определенный процент от суммы долга по вкладам. «Однако надо понимать, что выплата компенсаций — дело длительное, поскольку расходная часть нашего бюджета составляет около 20 трлн рублей.

Если весь бюджет направлять на погашение долгов, потребуется пять лет», — пояснил Аксаков.

«В советское время люди честно копили, добросовестно работая, в том числе в суровых условиях на севере, откладывали на старость. Многие мечтали приобрести дом, квартиру, машину. Но эти деньги в одночасье исчезли. Это, конечно, несправедливо», — соглашается в разговоре с «URA.RU» член думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Алексей Корниенко (КПРФ). По его словам, идея компенсации советских вкладов реализована в Белоруссии, Украине и Казахстане. «Конечно, вернуть по коэффициенту один к одному не получится. Но это не должны быть какие-то копейки. Нужно провести все необходимые расчеты», — сказал депутат.

Жители СССР потеряли триллионы рублей, положив их на вклад в банк Фото: Александр Константинов © URA.RU

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев в разговоре с «URA.RU» пояснил, что компенсация советских вкладов — рациональное и здравое предложение. «Разумеется, потеря вкладов населением представляется самой масштабной несправедливостью. Если государство будет способно начать соответствующие компенсации, то я не сомневаюсь, что пошатнувшееся доверие к власти будет во многом восстановлено. Это не только символичное решение, но и требующее больших финансовых бюджетных вложений», — подчеркнул собеседник агентства.

Эта инициатива вызывает множество вопросов, главный из которых — по каким параметрам компенсировать советские вклады россиянам, заявил «URA.RU» экономический аналитик Антон Шабанов. «Непонятно, как пересчитывать те деньги, по каким курсам. Идея интересная, однако реализовать ее будет крайне сложно», — сказал экономист.

По его словам, если сегодня относительно высокая стоимость нефти позволяет бюджету выделять на компенсацию вкладов определенные средства, то в дальнейшем, если нефтяные цены рухнут, неясно, откуда брать средства. «Темпы нашего экономического роста оставляют желать лучшего, они находятся в районе статистической погрешности. Поэтому отправлять лишние деньги на выплаты, а не на инвестиции в инфраструктуру, что поможет поднять ВВП, выглядит, по меньшей мере, сомнительно. То есть основной вопрос в источниках финансирования», — отметил Шабанов. Он предположил, что эта инициатива в большей мере напоминает популистский политический ход.