Как стать IT-специалистом с нуля

В современном мире IT-сфера является неотъемлемой частью нашей жизни. Освоить профессию можно с помощью онлайн-курсов или программ по повышению квалификации. Так считает эксперт по бизнес и системному анализу в сфере IT и основатель своей школы технологий Денис Подковин.
«IT-сфера очень обширна: от программирования и веб-дизайна до кибербезопасности и анализа данных. Подумайте, что вам интересно, и выберите область, которая вам ближе», — рассказал Подковин. Его слова приводит радио Sputnik.
Денис Подковин рекомендует посещать не только онлайн-курсы и различные платформы, но и местные курсы или программы повышения квалификации, а также советует создавать собственные проекты, участвовать волонтерских инициативах для укрепления знания и опыта. Так, помимо опыта, существует возможность «расширить сеть контактов в индустрии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.