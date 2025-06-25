Как стать IT-специалистом с нуля

Подковин: освоить IT-сферу помогут курсы и программы по повышению квалификации
© Служба новостей «URA.RU»
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Важным составляющей в IT сфере является выбор направления работы, рассказал Денис Подковин
Важным составляющей в IT сфере является выбор направления работы, рассказал Денис Подковин Фото:

В современном мире IT-сфера является неотъемлемой частью нашей жизни. Освоить профессию можно с помощью онлайн-курсов или программ по повышению квалификации. Так считает эксперт по бизнес и системному анализу в сфере IT и основатель своей школы технологий Денис Подковин.

«IT-сфера очень обширна: от программирования и веб-дизайна до кибербезопасности и анализа данных. Подумайте, что вам интересно, и выберите область, которая вам ближе», — рассказал Подковин. Его слова приводит радио Sputnik.

Денис Подковин рекомендует посещать не только онлайн-курсы и различные платформы, но и местные курсы или программы повышения квалификации, а также советует создавать собственные проекты, участвовать волонтерских инициативах для укрепления знания и опыта. Так, помимо опыта, существует возможность «расширить сеть контактов в индустрии».

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В современном мире IT-сфера является неотъемлемой частью нашей жизни. Освоить профессию можно с помощью онлайн-курсов или программ по повышению квалификации. Так считает эксперт по бизнес и системному анализу в сфере IT и основатель своей школы технологий Денис Подковин. «IT-сфера очень обширна: от программирования и веб-дизайна до кибербезопасности и анализа данных. Подумайте, что вам интересно, и выберите область, которая вам ближе», — рассказал Подковин. Его слова приводит радио Sputnik. Денис Подковин рекомендует посещать не только онлайн-курсы и различные платформы, но и местные курсы или программы повышения квалификации, а также советует создавать собственные проекты, участвовать волонтерских инициативах для укрепления знания и опыта. Так, помимо опыта, существует возможность «расширить сеть контактов в индустрии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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