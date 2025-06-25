В Крыму усиливается оборона против дронов и ракет ВСУ

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В Крыму уже давно не было повреждений от украинских атак
В Крыму уже давно не было повреждений от украинских атак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оборона Крыма за последний год была значительно укреплена, повышена ее эшелонированность и эффективность. Это позволило лучше обезопасить население от угроз беспилотников и ракет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны», — заявил Михаил Развожаев в беседе с РИА Новости. По его словам, благодаря этим мерам удалось снизить риски для гражданского населения и объектов инфраструктуры. «Мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было», — добавил губернатор.

Развожаев уточнил, что на полуострове регулярно фиксируются попытки атак Украины с использованием БПЛА, а ракетные удары за последнее время практически не происходят и перехватываются еще над морской акваторией. Губернатор отметил, что системы противовоздушной обороны действуют по аналогичной схеме и в отношении беспилотников. В числе ключевых факторов обороны Развожаев выделил слаженную работу военнослужащих Черноморского флота, расчетов ПВО, а также группировки «Крым».

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Оборона Крыма за последний год была значительно укреплена, повышена ее эшелонированность и эффективность. Это позволило лучше обезопасить население от угроз беспилотников и ракет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны», — заявил Михаил Развожаев в беседе с РИА Новости. По его словам, благодаря этим мерам удалось снизить риски для гражданского населения и объектов инфраструктуры. «Мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было», — добавил губернатор. Развожаев уточнил, что на полуострове регулярно фиксируются попытки атак Украины с использованием БПЛА, а ракетные удары за последнее время практически не происходят и перехватываются еще над морской акваторией. Губернатор отметил, что системы противовоздушной обороны действуют по аналогичной схеме и в отношении беспилотников. В числе ключевых факторов обороны Развожаев выделил слаженную работу военнослужащих Черноморского флота, расчетов ПВО, а также группировки «Крым».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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