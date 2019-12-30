Взрыву дома в Магнитогорске год, а жильцы требуют от власти помощи

Два жилых подъезда обрушились из-за взрыва в Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Жители десятиэтажки в Магнитогорске, пострадавшей от мощного взрыва, даже спустя год после трагедии продолжают требовать от власти помощи. Челябинские власти расселили всех желающих, сделали ремонт в доме, благоустроили территорию вокруг, однако этого многим жильцам показалось мало. Накануне годовщины ЧП (в город приедет губернатор, митрополит проведет богослужение) «URA.RU» побывало в Магнитогорске.

Мощный взрыв прогремел в Магнитогорске в шесть утра 31 декабря 2018 года. Обрушился седьмой, а затем и восьмой подъезды 12-подъездной десятиэтажки по улице Карла Маркса, 164. Под завалами погибло 39 человек, в том числе шестеро детей. Предварительной причиной власти назвали взрыв газа. Однако последующие события зародили сомнения. Так, 1 января работавший поблизости дворник рассказал журналистам, что нашел в урне самодельное взрывное устройство. А на следующий день ночью в нескольких кварталах от места обрушения дома раздалась стрельба, после чего сгорела «Газель», в которой погибли предположительно Алишер Каимов, Махмуд Джумаев и Альмир Абитов — их причастность к взрыву обсуждалась весь год.

Жители дома, с которыми удалось поговорить корреспондентам «URA.RU», слабо верят в официальную версию. «Расследование обычного бытового случая взрыва газа ведется уже год. Причем, оно засекречено, а к газовикам претензий нет. Вы в это верите?» — жалуется местный житель на условиях анонимности.

Из-за минимума информации люди придумывают версии, что история с чудесным спасением Вани Фокина (на руках у мамы Ольги Фокиной) — выдумка Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за скупой информации от силовиков магнитогорцы строят самые немыслимые версии. Один из жильцов, например, полагает, что власти могли выдумать историю со спасением из-под завалов 11-месячного Вани Фокина. «После взрыва в доме отключили воду, газ, отопление. Как ребенок смог выжить при температуре минус 27 градусов, находясь на улице без одежды 35 часов? Стране нужны герои-спасатели и красивые истории. Но есть версия, что семья Фокиных, чьи окна выходили на крышу пристроя-магазина, вышли на нее. А потом под камеры с ними якобы разыграли чудесную историю спасения, пообещав взамен вылечить ребенка бесплатно — семья-то не совсем благополучная», — предполагает мужчина средних лет.

Его слова можно было бы назвать бредом. Но глава семейства Фокиных, как назло, 7 января попался пьяным за рулем, пока его супруга с грудным ребенком были в больнице. И сам того нехотя подлил масла в огонь.

Удивительно, что у многих жителей чрезмерное внимание к семье Фокиных вызывает раздражение. «В одной из квартир в седьмом подъезде жила семейная пара. У мужа и жены были разные фамилии. Воспитывали двух ребятишек детсадовского возраста. В ночь на 31 декабря прошлого года дети гостили у бабушки.

А родители погибли под завалами. Сейчас сиротки живут с бабушкой на одну нищенскую пенсию. Она не ноет, не жалуется, не ругает власти, а пытается выжить и воспитать внуков. Но вся помощь оказывается Фокиным.

Конечно, мальчику нужно помогать, но не только же ему одному», — говорит женщина. По ее словам, в закрытом чате в мессенджере WhatsApp пострадавшие обсуждали, как помочь бабушке силами других пострадавших.

Сквер у дома №164 по улице Карла Маркса теперь самый современный в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одна странная история связана с жительницей этого дома Татьяной Писаревой. Она стала жертвой «черных риелторов» в 2010 году. Только благодаря властям она не оказалась на улице — женщине выделили муниципальную квартиру, где она жила с двумя детьми. С тех пор Писарева требует бесплатно оформить квартиру в ее собственность. Но проиграла все суды — у нее нашлась доставшаяся по наследству недвижимость. В день приезда в Магнитогорск президента Владимира Путина, женщина объявила голодовку. После серии скандалов Писарева взяла-таки чиновников на измор. По их просьбе один из спонсоров купил для нее квартиру.

Корреспонденты «URA.RU» связались с женщиной, чтобы встретиться и поговорить про ее историю, но были крайне удивлены реакцией. «Я не хочу с вами встречаться, потому что конкретно ваше издание мне ничем не помогло», — заявила она, попросив опубликовать ее цитату дословно.

Рядом — бесплатная спортплощадка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другие жильцы вели себя скромнее. А те, кто переехал из рухнувшего дома и потеряли близких в большинстве своем отказывались разговаривать: слишком больно вспоминать. С трудом удалось найти собеседника из их числа. Он попросил не называть его имя и фамилию. «СМИ пишут, что кто-то судится за квартиры и сертификаты. Я не представляю, как можно думать о материальном. Те, кто потеряли детей и внуков, никогда это не забудут. Деньги не вернут родных», — сказал «URA.RU» чудом спасший бывший житель седьмого подъезда, переехавший в новый микрорайон.

По данным пресс-службы мэрии Магнитогорска, жители из 159 квартир, расположенных в подъездах 1-6 и 9-12 переехали в другие дома. В обрушившихся подъездах было 104 квартиры.

В шестом подъезде до сих пор выбиты стекла на балконах, в оставленных жильцами квартирах на окнах нет штор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на тяжелые воспоминания большая часть жильцов осталась в доме. Для них благоустроили прилегающую территорию, сделали детский городок и спортплощадку. Теплотрассу, через которую раньше нужно было перелезать, опустили под землю. На месте шестого и седьмого подъездов разбили сквер с дизайнерскими скамейками и фонарями. Там любят сидеть старушки со всей округи. Торцы шестого и девятого подъезда расписаны художниками — с одной стороны 39 голубей, по числу жертв трагедии, с другой изображено мирное голубое небо и 39 облачков. По периметру установлено видеонаблюдение с бесплатным доступом для жильцов.

Бабушки на скамейках довольны сквером. 82-летняя пенсионерка Александра Николаевна рассказала, что живет в доме 35 лет. «Все хорошо, красиво, спасибо за это. Но вот в магазин „Охотник“ ездят „Газели“ через двор по тротуару прямо по месту, где упал подъезд. Мало им жертв, нас еще хотят задавить. И еще вырубили старые большие деревья, стала открытая освещенная площадка. Но воткнули саженцы за три дня до мороза. Все садоводы знают, что они не прорастут», — говорит она.

Бабушки жалуются, что «Газели» (на заднем плане) ездят по скверу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другая пожилая жительница попросила передать, чтобы установили табличку о запрете выгула собак. На глазах корреспондентов «URA.RU», пес справил нужду на месте обрушения дома.

Всех жителей волнуют простые бытовые вещи. «Единственная проблема осталась — лифты работают через раз, постоянно ломаются», — отметила женщина из 12-го подъезда Марина Попова.

В сквере на месте обрушившегося 7-го подъезда жители соседних домов выгуливают собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другая жительница 12-го подъезда Василина Писарева вместе с мужем и ребенком еще полтора года назад чуть не разбилась в кабине сорвавшегося лифта. С тех пор она превратилась в настоящую активистку. «Ремонт и благоустройство сделали — мы все довольны. Рада, что нас здесь оставили [жить в своем доме]. Но лифт аварийный. Ему 24 года. Обещают через два года заменить. Но еще в июне 2018 года мы всей семьей чуть не разбились в лифте — он сорвался, летели с шестого этажа, в самом низу резко сработала тормозная система. Я собой прикрыла ребенка. После этого в больницу попала — камень из почки вышел. С тех пор бьюсь, чтобы заменили лифт. Но управляющая компания пишет в Госжилинспекцию, что технически они исправны. Всю осень лифт периодически стоял, к приезду [губернатора Алексея] Текслера починили, пока ездит», — говорит она.

Василина Писарева уже полтора года бьется за замену лифта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти утверждают, что все обязательства выполнили. «Задача стояла — обеспечить жильем всех пострадавших 7 и 8 подъезда, там порядка 102 квартир было предоставлено людям. В остальных подъездах дали возможность принять решение самостоятельно, 159 семей переехали из дома, поручение президента по расселению было выполнено, параллельно выплатили все средства пострадавшим. Возле дома сейчас разбит сквер, проведено благоустройство, так что все задачи, которые были поставлены, уже выполнены», — заявил Текслер во время прямой линии 25 декабря.

Губернатор едет в Магнитогорск 31 декабря. В этот день в городе пройдет молебен по жертвам трагедии. Богослужения возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий (Андрей Петров).

В соборной мечети, расположенной недалеко от взорвавшегося дома, о траурных мероприятиях никто ничего не знает. Зато там часто видели погибших в сгоревшей маршрутке Алишера Каимова, Махмуда Джумаева и Альмира Абитова. По данным «Baza», они погибли от пулевых ранений силовиков, а не огня.

Есть ощущение, что служители мечети намеренно прячут имама от неудобных вопросов журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Корреспонденты «URA.RU» побывали в мечети. Она расположена по улице Марджани, 1. Вокруг несколько рынков. Прямо на территории мечети сбоку от здания работает шиномонтажка. Служители спросили причину визита, после чего заявили, что имама Рашида Латыпова нет на месте. Журналистам предложили пройти в кабинет и дождаться дневного намаза, который должен был проводить имам. На молитву пришло около полусотни мужчин, на вид выходцев из Таджикистана. Некоторые обсуждали торговлю на рынке. После намаза корреспондентам «URA.RU» сообщили, что имама не было, и непонятно, когда он появится. Ровно тоже самое служители говорили год назад, когда наши журналисты приезжали делать репортаж из Магнитогорска сразу после трагедии.

Один из бывших силовиков на условиях анонимности рассказал, что Магнитогорск уже не одно десятилетие считается напряженной территорией в плане безопасности. «В городе сильно мусульманское сообщество благодаря близости Башкирии и Казахстана. Сюда приезжали узбеки после погромов в киргизском городе Ош [межнациональный конфликт 1990 года]. Здесь осели выходцы из Таджикистана, которые предположительно участвовали в военных действиях в Афганистане. К ним всем приезжают соратники, родственники, друзья», — объясняет он.

Силовик отказывается называть свою версию произошедшего 31 декабря прошлого года. «Я не хочу верить в предположения, какими бы они реалистичными не были. Следствие ведется. Верю, что рано или поздно нам озвучат результаты», — резюмировал он.

В пресс-службе Следственного комитета РФ не ответили на звонок. Корреспонденты «URA.RU» направили официальный запрос. На момент публикации материала ответ не был получен.