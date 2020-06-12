В Конституцию предлагают поправки об Интернете. Есть ли угроза?

Россиянам обещают успешное будущее в мире цифровых технологий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В обновленную Конституцию войдет целый блок, посвященный регулированию Интернета. Значит ли это, что россиян ждут запреты в киберпространстве? Член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин объяснил URA.RU, как может измениться жизнь пользователей Интернета.

Развитие современных коммуникаций и IT-индустрии — важнейший приоритет государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Россия — одна из первых стран, которая вносит информационные технологии в Конституцию. В поправки к основному закону страны вошел целый блок, связанный с Интернетом. Для чего это нужно и дает ли это нам какие-то преимущества в Сети?

— Мировое лидерство сегодня напрямую связано с цифровыми технологиями, сетями, Big Data и защитой данных. Мы все хотим, чтобы Россия была страной-лидером. Поэтому очевидно, что в основном законе страны должен быть блок, связанный с Интернетом. Кроме того, внося этот блок, мы прямо заявляем: наша цель — развитие современных коммуникаций и IT-индустрии. Сейчас это один из важнейших государственных приоритетов.

Права на безопасный интернет и защиту персональных данных — это наши неотъемлемые права.

Такие же, как право на жизнь, здоровье и образование. И если базовые права прописаны у нас в Конституции, то очевидно, что такие новые права тоже должны появиться в основном законе страны. Действующая Конституция была принята 27 лет назад, сейчас мы живем в совершенно ином технологическом укладе. И наша страна имеет право на успешное будущее в мире цифровых технологий и сверхскоростной связи. Логично видеть эти слова в нашем основном законе.

— На законодательном уровне в России уже закреплено устранение цифрового неравенства. Наверное, таким могут похвастать немногие страны?

— В ведущих цифровых державах это так или иначе закреплено. Например, в законах стран Евросоюза и США закреплена сетевая нейтральность. И мы тоже придерживаемся этих принципов.

Более 80% россиян постоянно пользуются интернетом Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сегодняшний день в России более 80% граждан постоянно пользуются интернетом. Это один из самых высоких показателей в мире. Но встает вопрос о качестве и защищенности доступа. Ситуация с коронавирусом показала, что не все семьи смогли быстро обеспечить своим детям доступ к дистанционному обучению, несмотря на то что доступ в Интернет есть.

В результате мы имеем дело с вопросом равенства гражданских прав в новой цифровой сфере. Те страны, которые не уделят должного внимания этой проблеме, потом столкнутся с тяжелыми последствиями и в образовании, и в науке, и в социальной жизни. Нельзя допустить расслоение общества на тех, кто постоянно на связи, и тех, кто не может себе это позволить.

— Всегда складывается впечатление, что любое правовое регулирование — это запреты. Но, вероятно, в поправках есть еще и возможности для развития?

— Запреты в сфере цифровых технологий очень плохо работают. Вместо запретов государство должно давать возможность IT -индустрии развиваться в выгодном и безопасном для общества направлении. То есть, чтобы у нас множились не пиратские трекеры и онлайн-казино, а те сервисы, которые делают нашу жизнь безопаснее и удобнее.

Лучшее регулирование — это помощь умным стартапам и контроль аппетитов IT-гигантов, чтобы избежать монополизма.

И на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития сферы IT обсуждались именно возможности развития цифровой индустрии.

— Вы упомянули о безопасных и удобных сервисах. Интернет дает нам массу возможностей и упрощает нашу жизнь. С помощью смартфона мы можем расплатиться за товар, получить госуслуги. Это очень удобно, но ведь все это несет и угрозы?

Интернет-мошенников становится больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Смартфоны и интернет действительно не только облегчают нам жизнь, но и дают новые возможности преступникам. За прошлый год количество преступлений, связанных с использованием цифровых технологий, выросло в России на 85%. Интернет-банкинг — прекрасная вещь, пока данные вашей карты не украли, а соцсети — не только способ общаться с друзьями, но и возможность для распространения опасной информации или для сетевой травли.

В офлайне от преступников нас обязано защищать государство. Логично, что безопасность в сети тоже нужно возложить на правоохранительные органы и надзорные ведомства. Но для этого должны быть прописаны соответствующие нюансы в законах, начиная с Конституции.

— А как к этим поправкам отнеслись представители отрасли?

— Политически важно, что эти поправки идут напрямую от российского IT-сообщества.

Автором и инициатором поправок выступила яркий представитель отечественной IT-индустрии Наталья Касперская.

В какой-то момент она стала голосом отрасли. Но нужно понимать, что за ней стоят тысячи IT-компаний, потребность которых была в том, чтобы их услышало государство. Впервые индустрия показала себя настолько влиятельно, что предложенные ими поправки были закреплены. Это демонстрация влияние отрасли и ее первостепенной важности в России.