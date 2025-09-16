Российские военные подразделения взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Этот тактический успех открывает для армии России новые возможности продвижения на участке фронта, обеспечивая плацдарм для действий в обход водной преграды — реки Соленой. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«...его освобождение является ... стратегическим успехом наших войск, поскольку в дальнейшем данный населенный пункт может использоваться в качестве своеобразного плацдарма для продвижения», — отметил эксперт. По мнению Марочко, такая конфигурация населенного пункта позволяет осуществлять маневры и быстрее достигать поставленных задач на запорожском направлении.
Ольговское расположено на обоих берегах реки Соленой, что дает российским подразделениям возможность развивать наступление без необходимости форсирования водной преграды. Марочко подчеркнул, что дальнейшее укрепление позиций в Ольговском позволит обеспечить устойчивый контроль над важными транспортными путями региона и повысить оперативные возможности российских сил в этом районе.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Ольговское в ходе наступательных действий. До этого российские штурмовые отряды использовали схожую тактику при операциях в Купянске и Судже, что позволило им успешно продвигаться на других направлениях фронта.
