Екатеринбуржцам покажут картину, написанную кровью

Один из разделов выставки посвящен страхам, которые сидят внутри нас Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургской галерее «Синара Арт» открывается масштабная выставка современных художников, которая готовилась почти год. Из-за пандемии коронавируса ее переносили, при этом каждый раз экспозиция обрастала новыми смыслами. URA.RU удалось попасть на закрытый предпоказ.

«Мы реализовываем достаточно много выставочных проектов на нашей площадке, но впервые два этажа нашего центра занимает один огромный проект», — рассказала на предпоказе директор «Синара центра» Елена Теребенина. Выставка сформирована из собрания Галереи, и в ней впервые представлены работы таких художников как Илья Кабаков, Олег Кулик, группа AES+F, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Владислав Мамышев-Монро, Тимур Новиков, Дмитрий Цветков и многих других.

Экскурсию по новой выставке провела арт-директор галереи Дарья Костина Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам куратора экспозиции Дарьи Костиной, выставка «Все это — ВЫ» посвящена каждому из нас, это своеобразная встреча с самим собой настоящим. Не случайно местами в качестве экспозиционного фона выбрана зеркальная поверхность. Посетитель как бы постоянно попадает в фокус собственного внимания.

«2020-й год был переломным в психологическим смысле, потому что ограничил все наши передвижения. Мы сидели дома и фактически не могли выходить за пределы собственного жилья. Этот период для многих оказался сложным— он заставил нас остаться наедине с самими собой, заглянуть себе в глаза» — прокомментировала она.

Два больших раздела экспозиции «Вокруг» и «Внутри» погрузят зрителей в размышления об информационном шуме, повсеместных штампах и клише, тревогах и надеждах. Произведения, выстраивающиеся в многочисленные микросюжеты, позволят посетителям увидеть в этих историях себя и попробовать отыскать себя настоящих.

Группа AES+F поднимает в своих работах тему жестокости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Открывает экспозицию серия Группы AES+F «Последнее восстание». На картине — образы детей и подростков, которые поданы в очень гламурной, глянцевой эстетике. «Мы видим здесь сцены жестокости, но благодаря этой глянцевой эстетике наша эмпатия отключена, и мы остаемся безучастными к насилию, которое здесь показано», — поясняет Костина.

О перегруженности информацией современного человека рассказывает Рустам Измагилов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Другая работа художника Рустама Измагилова «Не забивай себе голову» посвящена теме перегруженности информацией современного человека. Она представляет из себя фигуру мужчины, забитую бумагой. Это некий информационный мусор, которого, по всей видимости, слишком много скапливается в наших головах и который необходимо периодически чистить в целях ментальной гигиены.

Тему перегруженности продолжает другой современный художник — Георгий Острецов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тему перегруженности информацией, в которой сложно отличить правду от лжи, продолжает художник Георгий Острецов в своей работе «Свобода на баррикадах». Посетитель видит экран компьютера, на котором разворачивается игра. Это настоящая путаница: здесь и герой, и инопланетяне…

Юрий Альберт написал свою картину кровью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуй, самая провокационная картина экспозиции — работа Юрия Альберта, которую он написал кровью. Художник делает буквальной мысль о том, что в каждом творении автор оставляет частицу себя.

Тема приманок, на которые мы попадаемся, глядя на чужие жизни в соцсетях, читается в работах Дианы Мачулиной Фото: Анна Майорова © URA.RU

В серии «Сила и красота» Дианы Мачулиной изображены образы успешных людей — королевы красоты и спортсмена, получающего медаль. Однако на медаль и на ленту королевы красоты почему-то липнут мухи. «Возможно, это некие приманки, на которые мы попадаемся, глядя на чужие жизни и пытаясь им соответствовать», — прокомментировала Костина.

Глядя на картину Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, посетитель узнает много знакомых образов и испытывает от этого настоящий восторг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одна из самых масштабных работ — картина Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи». Она состоит из четырех холстов, каждое из которых посвящено определенному времени года. В серии соединены персонажи из самых знаменитых произведений русской живописи, которые уже стали клише и штампами. Их можно встретить на коробках конфет и другой массовой полиграфической продукции.

Формулу счастья вывела в своей работе художница Анна Желудь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Формулу счастья для посетителей выводит художница Анна Желудь в своей работе «Схема пространства неэлементарного счастья». Композиция представляет из себя кованый шкаф, в котором есть вещи мужчины и женщины. Они символизируют стереотипные представления, которые сидят в каждом из нас, о том, что для счастья нужно обязательно найти себе пару.

О новых горизонтах, открывающихся перед посетителями выставки, рассказывает художник Тимур Новиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В работах Тимура Новикова «Олень» и «Солнце» посетитель видит образы горизонта. Он символизирует мечты и новые перспективы, которые открываются в головах каждого из посетителей.

Всего на выставке представлено около 120 работ. Ее организаторы выполнили амбициозную задачу — показали единство художественного процесса как во времени (с середины XX века до 2019 года), так и в пространстве, собрав произведения художников, живущих в разных городах страны и за рубежом. По словам директора галереи Анны Пьянковой, из последних поступлений в экспозиции представлено около 50 работ. Остальные картины, приобретенные в последнее время, будут выставлены в ноябре в Москве «Там будет другой куратор, который даст уже свой взгляд, возможно, выберет другие работы из коллекции галереи», — рассказала Анна Пьянкова.

Директор галереи Анна Пьянкова рассказала про еще одну выставку работ из коллекции «Синара Арт», которая пройдет в ноябре в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальное открытие выставки состоится 14 мая, а 15 мая, в Ночь музеев, все желающие смогут посетить медиаторские экскурсии. Медиация отличается от обычной экскурсии: это не монолог, а активная беседа, которая позволяет каждому ее участнику приходить к собственным интерпретациям работ, открывать личные смыслы отдельных произведений и выставки в целом. Медиаторские экскурсии будут проходить 15 мая с 19.00 до 01.00 каждые полчаса.