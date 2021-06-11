Благотворительный забег, новый подкаст и праздничный концерт

В единственные долгие выходные июня нам точно не будет скучно. Помимо грандиозной программы ко Дню России, подготовленной индивидуально во всех регионах, нас ждет целый ряд событий, смотреть которые можно в онлайне — из любой точки мира и в любое время. Познакомиться с новыми книгами, играми, марафонами, музыкальными и кино-премьерами, а также посмотреть грандиозные концерты и фестивали можно будет вместе с нашей новой Афишей!
7. Отправьтесь в путешествие вместе с новой книгой
В издательстве МИФ вышла
6. Займитесь спортом и научитесь танцевать
12 июня в 12:00 по всей России состоится благотворительный онлайн-забег. Любой желающий может пробежать любую дистанцию, выложив свой результат на сайте мероприятия. Для участия необходимо приобрести футболку и аксессуары — все деньги с товаров пойдут на поддержку детского благотворительного фонда.
13 июня стартует танцевальный онлайн-марафон. Участников ждут: подробное изучение базовых и самых красивых танцевальных элементов, проработка пластики тела, знакомство с разными стилями хореографии. Топовые танцоры и хореографы России проведут 6 онлайн-тренеровок совершенно бесплатно.
5. Станьте болельщиками крупнейшего футбольного турнира
16-й Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матч открытия между Италией и Турцией пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, финал — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, а в Петербурге пройдут семь промежуточных игр. Посмотреть игры можно будет и оффлайн, и онлайн.
4. Познакомьтесь с новыми играми и технологиями
12 июня в 22:00 по Москве состоится презентация Ubisoft Forward, где издатель
А 13 июня в 20:00 пройдет совместная презентация Xbox. Ожидаются показы Halo Infinite, Starfield и других игр. Трансляцию проведут на
3. Послушайте новый подкаст о великом ученом
В честь 100-летия академика Сахарова свет увидел нарративный подкаст «Сахаров» — восемь историй, в которых академик Сахаров делает выбор между страхом и свободой! Андрей Сахаров — изобретатель водородной бомбы, известный советский правозащитник и человеку, которого называют совестью мира. Каждый выпуск — история из жизни академика, записанная совместно с учеными и диссидентами, друзьями и соратниками, детьми и внуками академика Сахарова.
2. Позвольте себе побыть ребенком
Легендарная мультипликационная студия «Союзмультфильм» отметила большой юбилей — 10 июня кинокомпании, подарившей нам любимые мультики детства, исполнилось 85 лет! В честь этого на канале студии появилось несколько новых эпизодов легендарной анимации, а также запись праздничного концерта из парка «Зарядье».
1. Посетите праздничный концерт
12 июня в течение всего дня на Красной площади будет проходить большой праздничный концерт, посвященный Дню России — его будут транслировать в прямом эфире. На одной сцене выступят самые популярные отечественные артисты, а также приглашенные хэдлайнеры. Также этот концерт станет символической точкой отсчёта первого дня Евро-2020 — футбольного турнира Европы, который в этом году проходит и в Петербурге.
Бонус оффлайн: Родившийся в честь 25-летия российской Конституции фестиваль «Слова и музыка свободы» пройдёт в Ельцин Центре в Екатеринбурге третий раз 12—13 июня в честь Дня России. Основная идея фестиваля — собрать под одной крышей известных людей самых разных творческих профессий. В этом году тему фестиваля «Свобода как неотъемлемое право» поддержат: Сергей Минаев и Михаил Козырев, Машина времени», «Звери», OQJAV и многие другие.
План на вторник мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в