Благотворительный забег, новый подкаст и праздничный концерт

Отпраздновать День России можно будет онлайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В единственные долгие выходные июня нам точно не будет скучно. Помимо грандиозной программы ко Дню России, подготовленной индивидуально во всех регионах, нас ждет целый ряд событий, смотреть которые можно в онлайне — из любой точки мира и в любое время. Познакомиться с новыми книгами, играми, марафонами, музыкальными и кино-премьерами, а также посмотреть грандиозные концерты и фестивали можно будет вместе с нашей новой Афишей!

7. Отправьтесь в путешествие вместе с новой книгой

В издательстве МИФ вышла книга «Прогулка» путешественника, исследователя и философа Эрлинга Кагге, который добрался до обоих полюсов, а также покорил Эверест. В ней он рассказывает о радости и смысле прогулок на самые разные расстояния.

6. Займитесь спортом и научитесь танцевать

12 июня в 12:00 по всей России состоится благотворительный онлайн-забег. Любой желающий может пробежать любую дистанцию, выложив свой результат на сайте мероприятия. Для участия необходимо приобрести футболку и аксессуары — все деньги с товаров пойдут на поддержку детского благотворительного фонда.

13 июня стартует танцевальный онлайн-марафон. Участников ждут: подробное изучение базовых и самых красивых танцевальных элементов, проработка пластики тела, знакомство с разными стилями хореографии. Топовые танцоры и хореографы России проведут 6 онлайн-тренеровок совершенно бесплатно.

5. Станьте болельщиками крупнейшего футбольного турнира

16-й Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матч открытия между Италией и Турцией пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, финал — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, а в Петербурге пройдут семь промежуточных игр. Посмотреть игры можно будет и оффлайн, и онлайн.

4. Познакомьтесь с новыми играми и технологиями

12 июня в 22:00 по Москве состоится презентация Ubisoft Forward, где издатель покажет Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, обновления для For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion и других проектов Ubisoft. Новинки можно будет увидеть в прямом эфире на Twitch-канале .

А 13 июня в 20:00 пройдет совместная презентация Xbox. Ожидаются показы Halo Infinite, Starfield и других игр. Трансляцию проведут на Twitch-канале .

3. Послушайте новый подкаст о великом ученом

В честь 100-летия академика Сахарова свет увидел нарративный подкаст «Сахаров» — восемь историй, в которых академик Сахаров делает выбор между страхом и свободой! Андрей Сахаров — изобретатель водородной бомбы, известный советский правозащитник и человеку, которого называют совестью мира. Каждый выпуск — история из жизни академика, записанная совместно с учеными и диссидентами, друзьями и соратниками, детьми и внуками академика Сахарова.

Слушайте САХАРОВ на Яндекс.Музыке

2. Позвольте себе побыть ребенком

Легендарная мультипликационная студия «Союзмультфильм» отметила большой юбилей — 10 июня кинокомпании, подарившей нам любимые мультики детства, исполнилось 85 лет! В честь этого на канале студии появилось несколько новых эпизодов легендарной анимации, а также запись праздничного концерта из парка «Зарядье».

12 июня на одной сцене выступят более 50 артистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

1. Посетите праздничный концерт

12 июня в течение всего дня на Красной площади будет проходить большой праздничный концерт, посвященный Дню России — его будут транслировать в прямом эфире. На одной сцене выступят самые популярные отечественные артисты, а также приглашенные хэдлайнеры. Также этот концерт станет символической точкой отсчёта первого дня Евро-2020 — футбольного турнира Европы, который в этом году проходит и в Петербурге.

Бонус оффлайн: Родившийся в честь 25-летия российской Конституции фестиваль «Слова и музыка свободы» пройдёт в Ельцин Центре в Екатеринбурге третий раз 12—13 июня в честь Дня России. Основная идея фестиваля — собрать под одной крышей известных людей самых разных творческих профессий. В этом году тему фестиваля «Свобода как неотъемлемое право» поддержат: Сергей Минаев и Михаил Козырев, Машина времени», «Звери», OQJAV и многие другие.