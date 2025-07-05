05 июля 2025

Шесть россиян вышли во вторую неделю «Уимблдона»

Шесть российских теннисистов впервые с 2008 года сыграют во II неделе Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
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Мирра Андреева уже во второй раз в карьере доходит до четвертого круга Уимблдона
Мирра Андреева уже во второй раз в карьере доходит до четвертого круга Уимблдона Фото:

Шесть российских теннисистов впервые с 2008 года сыграют во второй неделе Уимблдона. Это Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. 

В последний раз такое количество россиян доходило до второй недели Уимблдона в 2008 году. По итогам 5 июля россиянка Екатерина Александрова вышла во вторую неделю «Уимблдона». В третьем круге она победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6 (1).

Россиянка Мирра Андреева также сегодня вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв американку Хейли Батист в двух сетах. На Уимблдоне-2025 18-летняя спортсменка уверенно прошла в четвертый круг, победив противницу со счетом 6:1, 6:3.

Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала Уимблдона, одержав победу над Дарьей Касаткиной (Австралия). Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой.

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Шесть российских теннисистов впервые с 2008 года сыграют во второй неделе Уимблдона. Это Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова.  В последний раз такое количество россиян доходило до второй недели Уимблдона в 2008 году. По итогам 5 июля россиянка Екатерина Александрова вышла во вторую неделю «Уимблдона». В третьем круге она победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6 (1). Россиянка Мирра Андреева также сегодня вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв американку Хейли Батист в двух сетах. На Уимблдоне-2025 18-летняя спортсменка уверенно прошла в четвертый круг, победив противницу со счетом 6:1, 6:3. Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала Уимблдона, одержав победу над Дарьей Касаткиной (Австралия). Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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