05 июля 2025
04 июля 2025

На Челябинскую область обрушатся ливни и град, синоптики выступили с предупреждением

Челябинский гидрометцентр выступил с экстренным предупреждением на 6 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Во второй половине ночи и днем 6 июля жителей региона ожидают опасные погодные явления. В отдельных районах прогнозируются грозы, очень сильные дожди, ливни, а также град, который местами может быть крупным. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском гидрометцентре.

«Ночью и днем 6 июля ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более», — говорится в сообщении синоптиков.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендовал жителям региона скорректировать свои планы с учетом неблагоприятных погодных условий. Из-за большого количества осадков возможны подъемы уровня рек, подтопление отдельных пониженных участков местности.

Как сообщало URA.RU ранее, на следующей неделе в Челябинской области будет сохраняться жаркая погода. При этом не исключены кратковременные дожди и грозы.

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Во второй половине ночи и днем 6 июля жителей региона ожидают опасные погодные явления. В отдельных районах прогнозируются грозы, очень сильные дожди, ливни, а также град, который местами может быть крупным. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском гидрометцентре. «Ночью и днем 6 июля ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более», — говорится в сообщении синоптиков. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендовал жителям региона скорректировать свои планы с учетом неблагоприятных погодных условий. Из-за большого количества осадков возможны подъемы уровня рек, подтопление отдельных пониженных участков местности. Как сообщало URA.RU ранее, на следующей неделе в Челябинской области будет сохраняться жаркая погода. При этом не исключены кратковременные дожди и грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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