На Челябинскую область обрушатся ливни и град, синоптики выступили с предупреждением

Во второй половине ночи и днем 6 июля жителей региона ожидают опасные погодные явления. В отдельных районах прогнозируются грозы, очень сильные дожди, ливни, а также град, который местами может быть крупным. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском гидрометцентре.
«Ночью и днем 6 июля ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более», — говорится в сообщении синоптиков.
Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендовал жителям региона скорректировать свои планы с учетом неблагоприятных погодных условий. Из-за большого количества осадков возможны подъемы уровня рек, подтопление отдельных пониженных участков местности.
Как сообщало URA.RU ранее, на следующей неделе в Челябинской области будет сохраняться жаркая погода. При этом не исключены кратковременные дожди и грозы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!