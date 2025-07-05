Алаудинов: цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с ростовчан

В Ростове-на-Дону полицейские задержали двух мужчин, которые под видом военнослужащих собирали деньги у горожан. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих цыган, под видом военных собиравших с горожан денежные средства. С этой целью мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами отряда „Ахмат“ из Чеченской Республики», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он уточнил, что задержанные не имели никакого отношения к вооруженным силам и не служили в специальном подразделении.
Отмечается, что подозреваемые привлекли внимание сотрудников полиции своим поведением. После проверки документов выяснилось, что мужчины выдавали себя за военнослужащих, чтобы получить деньги от жителей города. В отделе полиции они принесли извинения военным и гражданам России.
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